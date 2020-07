Rätsel um Instagram-Post: Was plant Dieter Bohlen mit Rapper Gzuz?

Ein Instagram-Post von Dieter Bohlen wirft derzeit Rätsel bei seinen Fans auf. Der Poptitan und Skandalrapper Gzuz stehen gemeinsam in einem Haus auf Mallorca. Fans vermuten, dass Gzuz bald in der “DSDS”-Jury sitzen könnte. Bohlen feuert die Gerüchte an.

Palma. Fans von Dieter Bohlen (66) staunten nicht schlecht, als er am Sonntag ein Bild auf Instagram postete. Auf dem Foto steht er mit dem Skandalrapper Gzuz (32) in einem Haus auf Mallorca. Bohlens Follower reagierten überrascht. “Oha, du und Gzuz. Hätte man sich ja nie träumen lassen”, schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: “Ok Dieter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.”

Der deutsche Rapper Gzuz (bürgerlich Kristoffer Jonas Klauß) ist mehrfach vorbestraft und saß 2010 bereits im Gefängnis, weil er einen Handyladen überfallen hatte. Derzeit steht er wegen des Verdachts des illegalen Waffenbesitzes und des versuchten Diebstahls einer Sauerstoffflasche aus einem Einsatzfahrzeug in Hamburg vor Gericht.

Bohlen feuert Gerüchte an

Auf Instagram wünschen sich einige Fans einen gemeinsamen Song der beiden. Dieter Bohlen arbeitete zuvor schon mit den Rappern Capital Bra und Kay One zusammen. Letzterer saß auch schon neben dem Poptitan in der “Deutschland sucht den Superstar”-Jury.

In den Kommentaren werden auch Vermutungen laut, dass Gzuz bald neben Dieter Bohlen in der “DSDS”-Jury sitzen könnte. “Könntest du dir auch Gzuz in der ‘DSDS’-Jury vorstellen”, fragt ein Fan. Bohlen antwortet: “Ich kann mir alles vorstellen” und feuert damit die Gerüchte an.

Wohl ein freier Platz in der Jury

Die Bewerbungsphase für die Superstar-Staffel 2021 läuft bereits. Unklar ist jedoch, wer dann neben Dieter Bohlen in der Jury sitzen wird. Pietro Lombardi (28) und Oana Nechiti (32) werden wohl auch im nächsten Jahr dabei sein. Der Platz von Xavier Naidoo (48) und Ersatzmann Florian Silbereisen (38) scheint dagegen frei zu sein.

RND/nis