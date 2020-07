Wenn sich Zuckerberg, Bezos und Cook per Video zuschalten

Jeff Bezos (Mitte, oben), Gründer von Amazon, Mark Zuckerberg (Mitte, rechts), Vorstandsvorsitzender von Facebook, Sundar Pichai (links unten), Chef von Google, und Tim Cook (Zweiter von links unten), CEO von Apple, heben ihre Hand via Videokonferenz im Justizministerium zu einem Eid. Die Chefs der vier Technologieriesen Apple, Amazon, Facebook und Google haben sich bei einer Anhörung im US-Kongress am 29. Juli 2020 in Washington, D.C., gegen den Vorwurf der Marktdominanz und des unfairen Wettbewerbs gewehrt. Quelle: imago images/ZUMA Wire