Glückwünsche via Whatsapp: Die besten Sprüche zur Hochzeit

Bester Anlass, um den frisch vermählten Freunden, Verwandten und Bekannten Grüße und Glückwünsche zur Hochzeit zukommen zu lassen. In Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln geht das am besten digital via WhatsApp und Co. – das sind die besten Sprüche zur Hochzeit.

Hannover. Wenn zwei Menschen den Bund der Ehe eingehen, schwören sie sich Treue und bedingungslose Liebe bis an ihr Lebensende. Grund genug gebührend zu feiern – und sich feiern zu lassen. Zum guten Ton gehören da ein paar Glückwünsche von Freunden und Verwandten.

Benötigen Sie Inspiration für Ihre Hochzeitsgrüße? Von kurzen, heiteren Sprüchen über Zitate bis zu Gedichten – hier finden Sie passende Text-Vorschläge.

Kurze Glückwünsche zur Hochzeit für Whatsapp und Co.

Kurz und knapp gehalten, eignen sich die folgenden Glückwünsche ideal für das Verschicken per SMS, Whatsapp oder anderen Messenger-Diensten.

Wir wünschen euch alles Gute zur Hochzeit und eine glückliche, zufriedene Ehe! Ich freue mich, dass ihr euch gefunden habt und wünsche euch ein glückliches gemeinsames Leben! Liebes Brautpaar, zu Eurer Hochzeit wünschen wir Euch von Herzen alles Gute. Herzliche Glückwünsche von… Alles Liebe und nur das Beste für Euren gemeinsamen Lebensweg! Die Liebe und Freude dieses Tages soll allezeit Euer Leben bestimmen! Alles Liebe, Glück und Gesundheit wünschen Euch… Alles Liebe und Gute für Eure gemeinsame Zukunft, verbunden mit dem Wunsch, dass die Freude und die schönen Stunden überwiegen mögen! Zu Eurer Hochzeit wünschen wir Euch alles Liebe und Gute! Glück, Fröhlichkeit, Sonne und blühende Blumen sollen Euch ein Leben lang begleiten! ☀️ Es ist kein Spezialist dazu notwendig, zu entdecken, dass Ihr Euch wirklich liebt. Zu Eurer Hochzeit wünschen wir Euch alles Gute und viel Glück für die Zukunft! Herzen, Geigen, Sterne und alles was Euch Freude bereitet, soll Euch im Alltag begleiten! Herzliche Gratulation zu Eurer Hochzeit! Blühende Blumen und leuchtende Herzen sollen Euch stets begleiten. Herzlichen Glückwunsch zu Eurer Vermählung! Allgemeine Sprüche über die Liebe und zur Hochzeit

Auch Sprüche, die sich mit der Liebe befassen, eignen sich bestens, um den Eheleuten Glückwünsche auszusprechen. Eine Auswahl an langen und kurzen Sprüchen über die Liebe:

Ich möchte Euch mit einem Song von Nena zur Hochzeit gratulieren: ”Liebe soll nicht, Liebe kämpft nicht, Liebe wird nicht, Liebe ist. Liebe sucht nicht, Liebe fragt nicht, Liebe ist, so wie du bist.” Als Pärchen habe ich euch verliebt, leidenschaftlich und glücklich erlebt. Mögen euch diese Eigenschaften auch als Ehepaar erhalten bleiben und ihr immer so glücklich und verliebt sein wie am heutigen Tag. Das wünschen wir euch von ganzen Herzen. Was kann man einem glücklichen Paar am Tage seiner Hochzeit wünschen? Dass ein Stück von dem heutigen Glück für alle Zeit währt, dass die Schmetterlinge in ihrem Bauch niemals das Fliegen verlernen und die Leidenschaft füreinander selbst im härtesten Alltag immer wieder aufflammt. All das wünschen wir euch von Herzen! Denkt daran, dass eine gute Ehe von zwei Dingen abhängt: Erstens, den richtigen Menschen zu finden und zweitens, der richtige Mensch zu sein. Aus einem Du und einem Ich wurde heute ein Wir. So soll es nun ein Leben lang bleiben. Zu eurem heutigen Freudenfest und für euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir euch alles erdenklich Gute, stets Harmonie, Freude und Gesundheit und ganz viel Glück! Ihr seid wie die Regenbogenpapageien, Weißstörche, Roten Pandas und Blaumeisen. Sie alle suchen sich ein einziges Mal einen Gefährten, mit dem Sie das ganze Leben gemeinsam meistern. Ob die Hochzeit perfekt wird oder nicht, spielt keine Rolle. Sie ist kein Kriterium für die Beständigkeit der Liebe.Kurze und lange Gedichte zur Hochzeit

Mit einem Gedicht erreicht man so manches Herz. Denn Liebe und Poesie gehen seit unzähligen Jahren Hand in Hand – die besten Gedichte zur Hochzeit.

Ihr seid nun eins, ihr beide, und wir sind mit euch eins.

Trinkt auf der Freude Dauer ein Glas des guten Weins!

Und bleibt zu allen Zeiten einander zugekehrt,

durch Streit und Zwietracht werde nie euer Bund zerstört.

Johann Wolfgang von Goethe

____

Ihr liebtet euch von Anfang an,

nun seid ihr Braut und Bräutigam!

Die Traumhochzeit hat ein Gesicht:

Ein schöneres Brautpaar gibt es nicht!

Jole von Weißenberg

____

Wenn zwei Herzen füreinander schlagen,

dann sollten sie sich auch das Jawort sagen.

____

Freudvoll

Und leidvoll,

Gedankenvoll sein,

Langen Und bangen

In schwebender Pein,

Himmelhoch jauchzend,

Zum Tode betrübt;

Glücklich allein

Ist die Seele, die liebt.

Johann Wolfgang von Goethe

____

Der Ring am Finger ist ganz klein,

doch er zeigt: Die Liebe soll für immer sein.

____

Amor hat den Pfeil geschossen.

Eure Liebe ward entfacht.

Kurz darauf hat Gott beschlossen,

dass er Euch zum Brautpaar macht.

Habt durch Sehnsucht Euch gefunden.

Welcher Mensch ist gern allein?

Liebe hat Euch nun verbunden

Euer Glück soll ewig sein…

Klaus Enser-Schlag

____

O glücklich, wer ein Herz gefunden,

das nur in Liebe denkt und sinnt

Und mit der Liebe treu verbunden,

sein schön’res Leben erst beginnt.

Hoffmann v. Fallersleben

____

Lasst Euch stets von der Liebe leiten,

Ihr sollt in guten wie in schlechten Zeiten,

immer treu zusammen steh’n

und so durchs ganze Leben geh’n.

____

Herzlich: Guten Ehe-Start!

Lauter Glück! Und gute Fahrt!

Eure Liebe soll vor allen Dingen

stetig Euch einander näherbringen.

Niemals lasse Euch das Glück im Stich.

Jeder wünscht Euch das; vor allem ich!

Zitate zur Hochzeit für Grußkarten, Geschenke und Co.

Unzählige berühmte Persönlichkeiten äußerten sich bereits zur Hochzeit und zur Liebe. Eine Auswahl an Zitaten von Dichtern, Autoren und Schriftstellern.

Adelbert von Chamisso: “Liebe ist kein Solo. Liebe ist ein Duett.” Friedrich Nietzsche: “Die Hochzeit ist der Wille zweier Menschen, eins zu sein” Antoine de Saint-Exupéry: “Sich zu lieben, heißt nicht, sich anzusehen, sondern gemeinsam in dieselbe Richtung zu blicken.” Alfred de Musset: “Ich weiß nicht, wohin ich gehe, aber ich laufe besser, wenn meine Hand deine Hand hält” Christian Morgenstern: “Ihr sagt “Ja” zu einem gemeinsamen Leben, in dem ihr zusammen neue Erfahrung macht, eure Stärken und Grenzen kennen lernt und gemeinsam euren Horizont erweitert.” Wilhelm Busch: “Die Summe unseres Lebens sind die Stunden, in denen wir liebten.” Julie de Lespinasse: “Das große Glück in der Liebe besteht darin, Ruhe in einem anderen Herzen zu finden.” Johann Wolfgang von Goethe: “In der Ehe muss man sich manchmal streiten, nur so erfährt man etwas voneinander.” Deutsches Sprichwort: “Die Redewendung ‘Vielleicht hast du Recht’ ist in einer Ehe fast genauso wichtig wie ‘Ich liebe dich’.” Ulrich Beer: “Die Ehe ist eine Brücke, die man täglich neu bauen muss, am besten von beiden Seiten.” Adelbert von Chamisso: “Liebe ist kein Solo. Liebe ist ein Duett. Schwindet sie bei einem, verstummt das Lied.” Paul Gauguin: “Seid verliebt, und ihr werdet glücklich sein.” Unbekannt: “Die Ehe ist ein Zweikampf, der mit Ringen anfängt.” Arthur Schnitzler: “Alles, was die Seele durcheinanderrüttelt, ist Glück.” Blaise Pascal: “Der Mensch allein ist unvollkommen. Er braucht einen zweiten, um glücklich zu sein.”Humorvolle Zitate zur Hochzeit

Auch mit Witz kann man dem frisch vermählten Ehepaar zur Hochzeit gratulieren. Sie sollten allerdings aufpassen, dass die Eheleute Ihren Humor teilen.

“Bevor du heiratest, halte deine Augen weit offen und halb geschlossen danach.” (Benjamin Franklin) “Richtig verheiratet ist der Mann erst dann,wenn er jedes Wort versteht,das seine Frau nicht gesagt hat.” (Alfred Hitchcock) “Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch Verrückteren fände, der ihn versteht.” (Heinrich Heine) “Die Liebe ist so unproblematisch wie ein Fahrzeug. Problematisch sind nur die Lenker, die Fahrgäste und die Straße.” (Franz Kafka) “Die Liebe, welch’ lieblicher Dunst! Doch in der Ehe, da steckt die Kunst!” (Theodor Storm) “Die Ehe ist der Versuch, zu zweit mit Problemen fertig zu werden, die man alleine nie gehabt hätte.” (Woody Allen) ”Man sollte niemanden heiraten, den man nicht vorher in einem Stau getestet hat.” (M. Williams)

RND/nw

Von Nils Weinert/RND