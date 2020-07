Journalist und Stoiber-Berater Michael Spreng ist tot

Der Journalist und Politikberater Michael H. Spreng ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Spreng war unter anderem Chefredakteur der „Bild am Sonntag“. Im Bundestagswahlkampf 2002 beriet er den CSU-Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber.

Berlin. Der Journalist und Politikberater Michael H. Spreng ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 72 Jahren nach langer Krankheit auf Mallorca, wie Kurt Breme, früherer Kollege und langjähriger Freund der Familie, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Spreng war unter anderem Chefredakteur der „Bild am Sonntag“. Im Bundestagswahlkampf 2002 hatte er den CSU-Politiker und Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber beraten.

RND/dpa