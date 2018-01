Moskau verbietet Film über Stalin

Eine Satire über Stalin? Das geht in Russland offenbar immer noch nicht: Die Regierung hat einen Film über den Diktator verboten.

Die russische Regierung hat einen satirischen Film über den Tod des sowjetischen Diktators Josef Stalin zwei Tage vor der Premiere verboten. Wie das Kulturministerium am Dienstag bekanntgab, darf „The Death of Stalin“ vom schottischen Regisseur und Drehbuchautor Armando Iannucci nicht in russischen Kinos gezeigt werden. Eigentlich sollte der Streifen dort ab Donnerstag zu sehen sein.

Kommunistische Abgeordnete und konservative Meinungsführer hatten das Ministerium zuvor unter Druck gesetzt, die Lizenz für den Film zu entziehen. Sie hatten „The Death of Stalin“ als Verhöhnung der russischen Geschichte bezeichnet.

Stalin hatte die Sowjetunion von 1924 bis zu seinem Tod im Jahr 1953 geführt. Seiner Herrschaft fielen nach Schätzungen von Historikern mehrere Millionen Menschen zum Opfer. Meinungsumfragen zufolge wird Stalin in Russland heute aber dennoch stark verehrt. Viele Russen halten ihm zugute, das Land im Zweiten Weltkrieg zum Sieg über Nazi-Deutschland geführt und es zu einer Atommacht gemacht zu haben.

Von dpa/RND