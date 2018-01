200 Beamte gehen gegen Schleuser vor

Bundesweit gehen Ermittler am Mittwochmorgen gegen einen Schleuserring vor. Mehr als 200 Beamte sind laut Bundespolizei im Einsatz. Drei Verdächtige wurden verhaftet. Sie sollen über die Balkan-Route Menschen nach Deutschland eingeschleust haben.

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Mittwochmorgen in mehreren Bundesländern gegen einen Schleuserring vorgegangen und hat drei Männer festgenommen. Sie sollen im großen Stil Menschen mit Lastwagen über die Balkanroute nach Deutschland gebracht haben, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Zwei Verdächtige wurden in Berlin, einer im sächsischen Bad Muskau festgenommen. Mehr als 200 Beamte waren den Angaben zufolge im Einsatz. Zunächst hatte der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) darüber berichtet.

Von dpa/RND