Hofreiter kritisiert Berliner Klima-Kompromiss

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat die jüngsten Kompromisse von Union und SPD in der Klima- und Umweltpolitik scharf kritisiert. „Mutlos, ziellos, substanzlos – so agieren die Großkoalitionäre in den Bereichen Umwelt, Energie und Klima“, sagte Hofreiter dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Während andere Staaten in Klimaschutz und Erneuerbare Energien investieren, wollen Union und SPD für weitere vier Jahre auf der Stelle schlurfen.“ Das sei auch mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft „grob fahrlässig“, betonte Hofreiter. „Deutschland darf nicht den internationalen Anschluss verlieren, sondern muss wieder zum Vorbild für eine Energiewende werden“, forderte der Grünen-Politiker. „Dafür braucht es schnellstmöglich einen Kohleausstieg und einen kräftigen Rückenwind für die Erneuerbaren.“

Einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa zufolge bleiben Union und SPD bei ihren Koalitionsverhandlungen in der Klimapolitik beim umstrittenen Thema CO2-Preis vage. Zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens sollten zusammen mit Frankreich „gemeinsame Initiativen insbesondere zur CO2-Bepreisung“ vorgeschlagen werden, heißt es demnach in einem Zwischenstand zur Klimapolitik. Zudem werde darin wie bereits im Sondierungspapier unterstrichen, dass sich Deutschland zu den nationalen und internationalen Klimaschutzzielen 2020, 2030 und 2050 bekenne.

Von RND