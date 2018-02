„Ein Krieg gegen die Kinder“

Syrische Regierungstruppen greifen das Rebellengebiet Ost-Ghouta massiv mit Artillerie und Kampfjets an – offenbar vor allem Wohngebiete. Unicef-Geschäftsführer Schneider über Gewalt gegen die Schwächsten – und fehlende Worte.

Die Lage in Ost-Ghouta am Stadtrand von Damaskus ist verheerend. Die Rebellenhochburg steht unter Dauerbeschuss. Mehr als 200 Menschen kamen bei den jüngsten Angriffen ums Leben, darunter Dutzende Kinder. Christian Schneider, Geschäftsführer von Unicef Deutschland, spricht über die Not der Kinder – und die Verzweiflung der Helfer.

Herr Schneider, Ihre Organisation hat nach den Bombardierungen in Ost-Ghouta gerade eine Pressemitteilung mit zehn leeren Zeilen herausgegeben.

Das leere Statement mit dem Titel „Der Krieg gegen die Kinder in Syrien“ drückt für mich das aus, was die Unicef-Kollegen im Land seit sieben Jahren Bürgerkrieg erleben. Uns fehlen Worte, um das noch zu beschreiben.

Im vergangenen Jahr gab es bereits eine ähnlich dramatische Situation während der Belagerung Aleppos. Wiederholen sich die Grausamkeiten von damals nun?

Damals haben wir geglaubt, das Ausmaß der Gewalt gegen die Kinder und die Zivilbevölkerung könne nicht mehr übertroffen werden. Die Berichte, die wir seit einigen Tagen aus Ost-Ghouta wahrnehmen, weisen jedoch auf etwas anderes hin.

Wie meinen Sie das?

Die Bevölkerung leidet seit fünf Jahren unter der Belagerung. Darunter sind fast 200 000 Kinder, die in diesem Zeitraum nichts anderes kennengelernt haben als Entbehrung, Angst und fortdauernde Angriffe, sodass wir tatsächlich von einem Krieg gegen die Kinder sprechen können.

Was macht die Situation dort so schwierig?

Die Menschen dort sind von humanitärer Hilfe abgeschnitten. Die Kämpfe in Ost-Ghouta sind so intensiv, dass die Vereinten Nationen im Dezember und Januar keinen Hilfskonvoi schicken und erst am 14. Februar gemeinsam mit Unicef eine der Gemeinden erreichen konnten. Solche Hilfen erreichen aber immer nur einen kleinen Teil. Insgesamt sind 400 000 Menschen in der Region eingeschlossen. Bei den Angriffen gelten keinerlei Tabus. Sie treffen besonders die Kinder, die Mütter und alte Menschen, die total erschöpft und ängstlich sind.

Was wissen Sie über den Zustand der Kinder in Ost-Ghouta?

Die Mangelernährung ist ein großes Problem. Jedes zehnte Kind in Ost-Ghouta ist von ihr betroffen. Wir wissen, dass Hunderte Kinder dringend außerhalb dieses eingekesselten Gebiets medizinische Versorgung brauchen. Die medizinischen Einrichtungen, sofern nicht zerstört, sind absolut an der Belastungsgrenze. Impfstoffe werden knapp. Teilweise wurden abgelaufene Medikamente und Betäubungsmittel benutzt, um die Menschen zu versorgen. Ein Brot kostet in Ost-Ghouta etwa 85 Mal so viel wie in Damaskus, das nur 15 Kilometer entfernt liegt.

Was passiert, wenn Helfer keinen Zugang in die Region bekommen?

Jeder Tag, den die Menschen unter so unmenschlichen Bedingungen aushalten müssen, ist ein Tag zu viel. Es gibt in der Gegend Hunderte Menschen, die sofort Unterstützung brauchen. Für sie zählt jede Stunde.

Von Jean-Marie Magro