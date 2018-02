Präsident Cyril Ramaphosa bildet Regierung um

Cyril Ramaphosa sorgt in den ersten Wochen seiner Präsidentschaft für öffentlichkeitswirksamen Aktionismus. Nachdem der neue Staatschef Südafrikas zuletzt mit Kabinettskollegen um die Wette joggte, bildete er nun die Regierung um.

Der neue südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa besetzt einige wichtige Ministerposten in seiner Regierung um. Der angesehene ehemalige Finanzminister Pravin Gordhan werde Minister für Staatsunternehmen, teilte Ramaphosa mit.

Ramaphosas umstrittener Vorgänger Jacob Zuma hatte Gordhan an der Spitze des Finanzministeriums durch Malusi Gigaba ersetzt. Gigaba wird nun ins Innenministerium zurückkehren. David Mabuza wird Vizepräsident.

Ramaphosa hat versprochen, Korruption zu bekämpfen. Vergangene Woche kündigte er an, das Kabinett zu verkleinern und den Lebensstil von Regierungsmitgliedern zu überprüfen.

Hinsichtlich des letzten Punkts sah man Ramaphosa zuletzt in Kapstadt sowohl mit 100 Bewohnern der Stadt als auch mit Parteigenossen und Personenschützern 5 Uhr morgens durch die Metropole joggen. Unter dem Slogan „The tummy must fall“ („Die Wampe muss weg“) will der neue Präsident Südafrikas seinen Drang nach frühmorgendlichen Spaziergängen als Vitalisierungskurs für sich, sein Volk und das Land organisiert wissen. Südafrika, so der Präsident, solle gesünder werden, und das Laufen sei dabei eben die günstigste Art, fit zu bleiben oder zu werden.

Von RND/AP