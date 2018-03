Im Weißen Haus ringen Nationalisten und Globalisten

Die Lobbyisten in Washington sind in heller Aufregung: Schutzzölle und Protektionismus drohen die Gewinne der US-Industrie zu verhageln. Viele fürchten einen massiven Jobabbau. Derweil zieht sich ein wichtiger Befürworter des Freihandels aus dem Beraterstab des US-Präsidenten zurück.

Die „K Street“ gilt in der US-Hauptstadt als Inbegriff der verdeckten politischen Einflussnahme. Hier, in einer der teuersten Straßen Washingtons, residieren die Vertretungen der einzelnen Industrieverbände.

Die Glaspaläste mit ihren weitläufigen Empfangsräumen, ihren Marmorfußböden und übergroßen Spiegelflächen, künden von der immensen Gestaltungskraft der Eigentümer. Zu den selbstbewussten Wortführern der verarbeitenden Industrie zählt Jim McGreevey.

Der frühere Gouverneur von New Jersey steht heute dem „Beer Institute“ vor und spricht von einer drohenden Kostenexplosion in der Getränkeindustrie: „Wir sind auf die Einfuhr von günstigem Aluminium angewiesen. Steigen die Preise für unsere Rohstoffe, kommt es über kurz oder lang zu Arbeitsplatzverlusten.“

Allein die Bierbranche befürchte den Wegfall von 20 000 Jobs, sollten die Pläne von Donald Trump Wirklichkeit werden. Werden Stahlimporte mit Strafzöllen von 25 Prozent und Aluminiumeinfuhren mit zehn Prozent belastet, könnte es zu Preissteigerungen in diversen Bereichen kommen.

Die Bierbrauer sind lautstark

Wie groß die Nervosität in der Branche ist, läßt sich am MillerCoors Konzern ablesen: Mit einer regelrechten Twitter-Tirade melden sich die Bierbrauer zu Wort und sprechen von „törichten Zöllen“ (misguided tariff).

Anstatt auf öffentliche Konfrontation setzt McGreevey eher auf klare Worte hinter verschlossenen Türen: Ebenso wie die Vertreter von 19 anderen US-Wirtschaftsverbände trifft sich der frühere Politiker diese Woche mehrfach mit Mitarbeitern des Weißen Hauses, um den Druck zu erhöhen.

Lobbyisten suchen den Kontakt ins Weiße Haus

Zu den Aktivisten, die eher im Verborgenen wirken, zählt auch Daniel Andrich. Beim Washingtoner Leiter der gemeinsamen Vertretung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) und des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) melden sich zurzeit täglich besorgte Unternehmer – sowohl aus Deutschland als auch aus den USA.

Über die konkreten Auswirkungen der Strafzölle mag Andrich im Moment allerdings nicht spekulieren: „Bisher handelt es sich um Ankündigungen des Präsidenten. Wir müssen zunächst abwarten, welche konkreten Verordnungen folgen.“

Doch so zurückhaltend sich der Verbandssprecher auch äußert, so aktiv ist er im Hintergrund unterwegs: Ebenso wie amerikanische Industrievertreter suchen auch deutsche, kanadische, brasilianische und nicht zuletzt mexikanische Interessenvertreter den kurzen Draht in den Kongress und ins Weiße Haus.

Die Republikaner sehen ihre Prinzipien in Frage gestellt

Die Lobbyisten, die in Washington sonst eher mit Vorsicht beäugt werden, gelten mittlerweile sogar den republikanischen Kongressmitgliedern als enge Verbündete: Erstmals in der Amtszeit von Donald Trump sehen sich dessen Parteifreunde vor die Frage gestellt, ob sie aktiv gegen ihn vorgehen sollten.

Viele Konservative im Kongress, die den weltweiten Freihandel in der Regel als „Teil ihrer DNA“ bezeichnen, sind empört über die jüngsten Ankündigungen aus dem Oval Office.

Ob die Sorge um den Welthandel aber zu einem Aufstand gegen den parteieigenen Präsidenten führt, darf bezweifelt werden.

Trump bügelte Löfven ab

So ahnen die Kongressabgeordneten, dass sich Trump von seinem Konfrontationskurs so schnell nicht abbringen lässt. Das ließ sich auch am Dienstagnachmittag beobachten:

Beim Besuch des schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven düpierte der Präsident seinen Gast auf offener Bühne und drohte der EU mit Strafzöllen auf europäische Autos in Höhe von 25 Prozent – sollte Brüssel Gegenmaßnahmen zu den drohenden Importbeschränkungen für Stahl und Aluminium einleiten.

Die Verfechter des freien Welthandels geraten ins Hintertreffen

Und wie sehr sich die „Globalisten“ in der Regierungszentrale auf dem Rückzug befinden, zeigt sich auch an der jüngsten Personalien: Gary Cohn, früherer Investmentbanker und oberster Wirtschaftsberater des Präsidenten, wirft das Handtuch. Der einstige Manager von Goldman Sachs will Strafzölle und einen Handelskrieg gegen engste Partner allem Anschein nach nicht mittragen.

Die Verfechter eines freien Welthandels geraten an Trumps Kabinettstisch daher zunehmend in die Minderheit. Als eine ihrer letzten Bastionen gilt nach Cohns Abgang ausgerechnet das Pentagon: Verteidigungsminister James Mattis warnte in diesen Tagen mehrfach vor einem Handelskrieg, der sich auf lange Sicht auch negativ auf das westliche Verteidigungsbündnis auswirken könnte.

Die Bundesregierung hofft auf eine Deeskalation

Noch kann sich Mattis auf die transatlantischen Partner verlassen. So will auch Jürgen Hardt zur Beruhigung der Lage beitragen. Der Koordinator der Bundesregierung für transatlantische Zusammenarbeit warnte am Dienstagabend davor, Gleiches mit Gleichem zu vergelten: „Den Drohungen mit Strafzöllen sollten wir mit Verfahren der Welthandelsorganisation, Überzeugungsarbeit und der Suche nach Partnern begegnen“, sagte Hardt.

„Ich habe weiterhin die Hoffnung, dass das Weiße Haus die Pläne zumindest abschwächt. Am besten wäre es natürlich, wenn sie vollständig zurückgenommen werden.“

Von Stefan Koch/RND