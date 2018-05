Live: Mark Zuckerberg stellt sich dem EU-Parlament

Nach der unrechtmäßigen Weitergabe von Millionen Facebooknutzerdaten stellt sich Firmenchef Mark Zuckerberg am Dienstagabend den Fragen des EU-Parlaments. Obwohl sich der Gründer einen Ausschluss der Öffentlichkeit gewünscht hatte, wird die Anhörung live übertragen. Was Zuckerberg in Brüssel erwartet, lesen Sie im Live-Ticker.

Nach dem Facebook-Datenskandal um die britische Firma Cambridge Analytica wird sich Mark Zuckerberg nun auch den Fragen von Europaparlamentariern stellen. Nach der offiziellen Anhörung vor dem US-Handels und Justizkomitee im April findet am Dienstagabend im EU-Parlament eine Anhörung des Facebook-Chefs statt. Ab 18.15 Uhr wird diese live übertragen.

Eine ähnlich strapaziöse Anhörung wie in den USA hat Zuckerberg in Brüssel wohl nicht zu befürchten. In Washington musste er im US-Kongress stundenlang Rede und Antwort stehen. Im EU-Parlament ist lediglich ein gut einstündiges Gespräch in kleiner Runde angesetzt.

Parlament stimmt nach Kritik für Live-Übertragung

Das Parlament hatte wochenlang versucht, Zuckerberg vorzuladen. Dieser wollte zunächst seinen Vize-Chef für Öffentlichkeitsarbeit, Joel Kaplan, vorschicken. Das Gespräch sollte auf Zuckerbergs Wunsch hin zudem hinter verschlossenen Türen stattfinden. Nach Kritik der Grünen und einer Online-Petition bildete sich jedoch im Parlament eine Mehrheit für die öffentliche Übertragung im Internet.

Cambridge Analytica wollte mit persönlichen Daten von Millionen Facebook-Nutzern Wahlen beeinflussen und hat im Zuge des Skandals mittlerweile Insolvenz angemeldet. Von dem Missbrauch sind nach Facebook-Angaben möglicherweise bis zu 87 Millionen Nutzer betroffen gewesen. Die Firma hat aufgrund hoher Anwaltskosten und ausbleibender Aufträge mittlerweile Insolvenz angemeldet.

Von RND/AP/dpa