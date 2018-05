SPD attackiert Seehofer

Nach nur zwei Monaten im Amt muss sich Innenminister Horst Seehofer nicht nur mit einem veritablen Skandal im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge herumschlagen. Auch vom Koalitionspartner gibt es Gegenwind.

Im Skandal um unrechtmäßig erteilte Asylbescheide der Bremer BAMF-Außenstelle hat die SPD schwere Vorwürfe gegen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erhoben. „Horst Seehofer ist mit einem Trommelfeuer für Recht und Ordnung angetreten, dem wird er handwerklich bisher nicht gerecht“, sagte die stellvertretende SPD-Vorsitzende Natascha Kohnen dem RedaktionsNetzwerkwerk Deutschland (RND). Der Bundesinnenminister müsse jetzt dafür sorgen, „dass endlich alle Fakten auf den Tisch kommen und solche Vorkommnisse in Zukunft ausgeschlossen sind“. Die Vorwürfe müssten umfassend und schnell aufgeklärt werden. „Auf die Entscheidungen einer wichtigen Behörde müssen sich sowohl die aufnehmende Bevölkerung als auch Schutzsuchende verlassen können. Sonst leidet das Vertrauen in den Rechtsstaat“, so Kohnen weiter.

Von Rasmus Buchsteiner/RND