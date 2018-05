Brennende Trümmer der Boeing 777 der Malaysia Airlines liegen am 17. Juli 2014 nahe Donezk in der östlichen Ukraine. Das Passagierflugzeug mit der Flugnummer MH17 war mit 283 Passagieren und 15 Crewmitgliedern an Bord abgeschossen worden.

Russischer Offizier verantwortlich für Abschuss von MH17? Knapp vier Jahre nach dem Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 über der Ostukraine gibt es womöglich neue Erkenntnisse. Das investigative Recherchenetzwerk Bellingcat will herausgefunden haben, dass ein hoher russischer Offizier für den Angriff auf die Maschine verantwortlich war. Das investigative Recherchenetzwerk Bellingcat hat nach eigenen Angaben einen der mutmaßlichen Hauptverantwortlichen für den Abschuss von Passagierflug MH17 im Juli 2014 identifiziert. Es handele sich um einen hohen russischen Offizier, berichtete Bellingcat am Freitag in Den Haag. Der Offizier sei 2014 in der Ostukraine verantwortlich für den Transport der Luftabwehrrakete vom Typ Buk von und nach Russland gewesen. Im Juli 2014 war die Passagiermaschine mit der Flugnummer MH17 über der Ostukraine mit einer Buk-Rakete abgeschossen worden. Alle 298 Menschen an Bord wurden getötet. Am Donnerstag hatten die internationalen Ermittler erklärt, dass die Buk-Rakete von einer Brigade der russischen Armee stammte. Das hatte Bellingcat bereits vor einem Jahr herausgefunden. Das investigative Netzwerk hat seine Untersuchungsergebnisse den internationalen Ermittlern übergeben. Bei den Ermittlungen zum Fall MH17 hat es bislang wertvolle Hinweise gegeben. Von dpa Teilen Facebook

