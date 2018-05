Angeblich ermordeter Kreml-Kritiker lebt

Der angeblich in Kiew ermordete russische Journalist Arkadi Babtschenko soll leben. Der 41-Jährige soll am Mittwoch in Kiew auf einer Pressekonferenz des ukrainischen Geheimdienstes SBU erschienen sein, wie russische Agenturen meldeten.

Der ukrainische Geheimdienst habe den Tod Babtschenkos vorgetäuscht, erklärte dessen Leiter Wassili Grizak. Ziel sei gewesen, denjenigen eine Falle zu stellen, die Babtschenko hätten töten wollen. Der Journalist ist ein ausgewiesener Kritiker des Kremls.

Die ukrainische Regierung und die ukrainische Polizei hatten am Dienstag erklärt, Babtschenko sei mit mehreren Schüssen in den Rücken getötet worden. Seine Frau habe ihn blutüberströmt in seiner Wohnung in Kiew vorgefunden. Am Mittwoch erschien Babtschenko auf Grizaks Pressekonferenz und bedankte sich bei allen, die um ihn getrauert hätten.

Babtschenko war eingeweiht, seine Frau nicht

Der angebliche Mord sei eine über Monate vorbereitete Aktion gewesen, um Anschlagspläne des russischen Geheimdienstes zu enttarnen, sagte SBU-Chef Wassili Grizak. „Wir haben einen Mordanschlag auf Babtschenko mit einem Spezialeinsatz verhindert.“ Der mutmaßliche Organisator sei festgenommen worden und werde verhört.

Der Journalist sagte, er sei vor etwa einem Monat eingeweiht worden. „In diesem Monat habe ich gesehen, wie die Jungs arbeiten, wie eifrig sie sind. Den ganzen Monat über waren wir im Kontakt, haben wir nachgedacht, gearbeitet, gehandelt. Und das Ergebnis war dieser Spezialeinsatz.“ Er entschuldigte sich bei seiner Frau „für die ganze Hölle, die sie durchmachen musste“.

Der vermeintliche Tod des prominenten Kreml-Kritikers hatte weltweit Trauer und Empörung ausgelöst. Die Nachricht um den Anschlag überschattete auch den Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Kiew. „Wir müssen Bedingungen schaffen, dass Journalisten überall auf der Welt ihre Arbeit ohne Gefahr für Leib und Leben verrichten können“, sagte Steinmeier.

Täter sollte 30.000 Dollar erhalten

Von einer „feigen Tat“ sprach Außenminister Heiko Maas (SPD), der am Donnerstag in die Ukraine reist. „Wenn die Pressefreiheit bedroht ist, ist auch die Demokratie bedroht“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch die EU, der Europarat und Journalistenverbände forderten eine Aufklärung der Bluttat.

Der Täter habe von den Hintermännern 30.000 US-Dollar in Aussicht gestellt bekommen, für einen Mittelsmann habe es 10.000 Dollar gegeben, sagte Geheimdienstchef Grizak.

„Ich bedauere, dass Babtschenko an dieser Provokation der ukrainischen Geheimdienste teilgenommen hat“, sagte der russische Senator und Außenpolitiker Konstantin Kossatschow in einer ersten Reaktion.

Von dpa/RND