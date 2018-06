Lindholz schließt einen Untersuchungsausschuss nicht aus

Andrea Lindholz will nicht mehr ausschließen, dass es zu einem Untersuchungsausschuss in der Bamf-Affäre kommen könnte. Sie mahnt aber zur einer Aufklärung der Missstände an.

Die Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, Andrea Lindholz (CSU), hält einen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Missstände beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) für möglich. „Einen Untersuchungsausschuss möchte ich ausdrücklich nicht ausschließen, allerdings würde der erst in vielen Monaten belastbare Ergebnisse liefern. So lange dürfen wir nicht warten“, sagte Lindholz dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Absoluten Vorrang muss jetzt die zügige und schonungslose Aufklärung haben, um die Missstände im BAMF jetzt und nicht erst in ferner Zukunft abzustellen. Hierfür ist der Innenausschuss vorerst das zentrale Gremium.“

Von Rasmus Buchsteiner/RND