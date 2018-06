England – Widerstand gegen Theresa Mays Irland-Pläne

Die britische Premierministerin Theresa May muss wegen Widerstands gegen ihren Plan für die Grenze zu Irland Berichten zufolge möglicherweise den Rücktritt des Brexit-Ministers David Davis hinnehmen. May sollte am 7. Juni ranghohe britische Minister treffen.

Nach Angaben von Regierungsinsidern in London denke Davis darüber nach, zurückzutreten, weil er befürchte, dass Mays Plan zur Vermeidung einer sogenannten harten Grenze zwischen Nordirland und Irland nach dem Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union das Land zwingen könnte, auf unbestimmte Zeit Regeln der EU zu befolgen.

Die Auseinandersetzung bezieht sich auf Vereinbarungen, die umgesetzt würden, falls sich Großbritannien und die EU nicht auf ein Grenzhandelsabkommen einigen. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass die Grenze zwischen dem zu Großbritannien zählenden Nordirland und der Republik Irland nach dem Brexit offen bleibt.

Der Vorschlag von May würde britische Handelsregeln mit denen der EU auf eine Linie bringen, bis ein dauerhaftes Abkommen feststeht. Mays konservative Regierung besteht aus Ministern, die für einen „harten Brexit“ sind, der es Großbritannien leichter machen würde, neue Handelsabkommen zu schließen, und aus Ministern, die eine weiterhin enge Ausrichtung des Landes an der EU, dem größten Handelspartner Großbritanniens, anstreben.

Der konservative Abgeordnete David Jones sagte der BBC, ein Großteil von Mays Konservativer Partei stimme mit Davis überein. May könne es sich nicht leisten, Davis zu verlieren. Der Plan von May würde Großbritannien „effektiv für eine unbestimmte Dauer in die EU-Zollvereinbarung einbinden“, sagte Jones. „Es wäre das Hotel-California-Szenario – wir hätten ausgecheckt, aber wir wären nicht weggegangen.“

Von RND/AP