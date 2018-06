Historischer Handschlag: Trump und Kim treffen aufeinander

In Singapur stehen sich US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un erstmals gegenüber. Alle Entwicklungen zum historischen Treffen im Liveblog.

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un haben sich im Rahmen ihres ersten gemeinsamen Gipfeltreffens die Hand gegeben. Die Zusammenkunft ist historisch, noch nie haben sich ein amtierender US-Präsident und ein Staatschef Nordkoreas persönlich getroffen. Trump und Kim wollen zuerst persönlich miteinander reden und danach in einer erweiterten Runde. Später werden beide zu einem Essen zusammenkommen.

Die wichtigste Themen sind der Streit um das nordkoreanische Atomprogramm, die Verbesserung der bilateralen Beziehungen und eine dauerhafte Friedenslösung für die koreanische Halbinsel.

Das Gruppentreffen beginnt

Nach ihrem etwa 45-minütigen Einzelgespräch kommen Trump und Kim mit ihrem Stab zu einem Gruppentreffen zusammen. Auf nordkoreanischer Seite nehmen Außenminister Ri Yong Ho, sein Vorgänger Ri Su Yong und der Bruder des Machthabers und früherer Geheimdienstchef Kim Yong Chol teil. Ihnen gegenüber sitzen US-Außenminister Pompeo, Stabschef des Weißen Hauses John Kelly und Sicherheitsberater John Bolton.

Der historische Handschlag

Um 9.03 Uhr Ortszeit geben sich Kim Jong Un und Donald Trump die Hand. Beide lächeln, wirken aber konzentriert. „Wir werden ein großartiges Verhältnis haben“, sagt Trump bei einem kurzen Presse-Statement. „Alte Praktiken und Vorurteile haben gegen uns gearbeitet. Aber wir haben sie alle überwunden. Und jetzt sind wir hier“, sagte Kim Jong Un. Nach knapp einer Minute zogen sich beide mit Dolmetschern zu einem persönlichen Gespräch zurück.

Trump und Kim treffen in Sentosa ein

Der US-Präsident und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sind am Ort des Gipfeltreffens eingetroffen. Um 8:13 Uhr (Ortszeit) war zu sehen, wie Trumps Wagenkolonne am Grundstück des Luxushotels Capella Halt machte.

Trumps Wirtschaftsminister erleidet Herzattacke

Kurz vor dem Treffen hat der Wirtschaftsberater des US-Präsidenten, Larry Kudlow, hat eine Herzattacke erlitten. Das gab Donald Trump auf Twitter bekannt. Kudlow gilt als eine der Schlüsselfiguren in der umstrittenen Handelspolitik des Weißen Hauses. Er war an der Politik Trumps auf dem G7-Gipfel in Kanada beteiligt, die zum Eklat führte und die Partner der USA verprellte. Kudlow werde im Militärkrankenhaus Walter Reed nahe Washington behandelt, teilte Trump weiter mit.

Rundgang durch Singapur

Am Abend vor dem Treffen hat Kim Jong Un einen Rundgang durch das nächtliche Singapur unternommen. Dabei ließ er sich sogar mit dem Außenminister des Stadtstaats auf einem Selfie ablichten. Kim habe bei seinem Spaziergang angemerkt, dass der Stadtstaat „sauber und wunderschön“ sei und „jedes Gebäude Stil“ habe, zitierte ihn die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am frühen Dienstagmorgen.

