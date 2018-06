Trump schießt gegen de Niro: „Individuum mit niedrigem IQ“

Als „idiotisch“ bezeichnete Robert de Niro das Verhalten von Donald Trump. Jetzt hat der US-Präsident bei Twitter auf die Verbalattacke des Schauspielers reagiert.

US-Präsident Donald Trump hat sich gegen die Kritik von Hollywood-Star Robert de Niro (74) zur Wehr gesetzt. De Niro hatte den Präsidenten wüst beschimpft und sich in Kanada für die Attacken Trumps auf Premier Justin Trudeau entschuldigt, nachdem der US-Präsident sein Ja zur Abschlusserklärung des G7-Gipfels zurückgezogen hatte. Trump begründete dies mit Äußerungen des kanadischen Premiers Justin Trudeau zu US-Strafzöllen. Er nannte den Kanadier „unehrlich“ und „schwach“. „Ich entschuldige mich bei Justin Trudeau und den anderen G7-Leuten. Es ist widerlich“, sagte der Schauspieler.

Am Dienstag twitterte Trump auf dem Rückweg von einem Gipfel aus Singapur aus dem Flugzeug, de Niro habe als Schauspieler wohl zu viele Schläge von echten Boxern auf den Kopf bekommen. De Niro, formulierte der US-Präsident weiter, sei „ein Individuum von sehr geringer Intelligenz“. Er habe ihn beobachtet und glaube wirklich, dass de Niro von vielen Schlägen gezeichnet sei.

„Wach auf, Punchy!“

In einem zweiten Tweet verwies Trump de Niro auf die seiner Ansicht nach beste Wirtschaft aller Zeiten, was dieser wohl nicht wahrnehme. „Wach auf, Punchy!“, schloss der Präsident. Punch heißt auf Deutsch Faustschlag.

De Niro hatte Trump bei den Theaterpreisen in New York auf offener Bühne beleidigt. „Ich will nur eins sagen: Fuck Trump! Es kann nicht mehr heißen: Weg mit Trump! Es heißt Fuck Trump!“ Am nächsten Tag bezeichnete er in Toronto Trumps Verhalten auf dem G7-Gipfel in Kanada als eine Schande. De Niro bezieht immer wieder deutlich Stellung gegen den US-Präsidenten.

Von RND/dpa