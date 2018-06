Im Konflikt zwischen Kanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer scheint der CSU-Mann an seine persönlichen Grenzen zu stoßen. Nach einem Bericht soll sich Seehofer in der Runde der Regierungsmitglieder der CSU mehrfach negativ über die Kanzlerin geäußert haben.

Es ist ein Satz, der mindestens zwei Mal in einer Runde der Regierungsmitglieder der CSU mit dem Landesgruppenvorsitzenden Alexander Dobrindt am Donnerstagmorgen in Berlin gefallen sein soll. Bundesinnenminister Horst Seehofer teilt aus – gegen die Kanzlerin Angela Merkel: „Ich kann mit der Frau nicht mehr arbeiten“, sagte Seehofer nach einem Bericht der „Welt am Sonntag“. in einer anschließenden Sitzung aller CSU-Abgeordneter wiederholte er seine Aussage nicht.

Seehofer scheint im unionsinternen Streit mit der Kanzlerin skeptisch, ob eine weitere Zusammenarbeit überhaupt Sinn ergibt. Im Streit um Asylsuchende die nach Deutschland flüchten finden CDU und CSU einfach keine gemeinsame Linie. Deutschland soll durchgreifen und eigenmächtig die Grenzen für jene schließen, die bereits in einem anderen EU-Staat als Asylsuchende registriert sind. Merkel ist dieses Vorgehen wohl zu radikal. Sie glaubt nicht an den Alleingang des Einzelnen und pocht auf eine gemeinschaftliche europäische Lösung. Dafür will sie spontan einen EU-Gipfel einberufen.

Laut dem bayrischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sei man nicht auf einen Streit innerhalb der Union aus. Ein Bruch sei nicht die Absicht. „Aber die Erwartung der Bürger an den Bundesinnenminister ist, jetzt konsequent zu handeln“, sagt er gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. In der CSU sieht man sich in der kompromisslosen Haltung im Einklang mit einem Großteil der Deutschen.

Von RND