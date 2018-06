Propaganda-Schlacht auf UN-Ebene

Die Empörung über den Ausstieg Amerikas aus dem UN-Menschenrechtsrat ist groß. Wer allerdings hinter die Kulissen schaut, stellt schnell fest: Vom Schutz grundlegender Rechte ist dieses Gremium weit entfernt, meint US-Korrespondent Stefan Koch.

Den internationalen Organisationen fügt Donald Trump seit Monaten schweren Schaden zu. Der geplante Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ist verantwortungslos und kurzsichtig, auch kommt die Absage an das Iran-Abkommen einem schweren Rückschlag gleich. Der UN-Menschenrechtsrat verdient es allerdings nicht, in diese Reihe gestellt zu werden.

Die Hälfte ihrer Mitglieder, die zurzeit über die Resolutionen im Namen der Weltgemeinschaft abstimmen, zählt zu den üblen Regimen, die wenig für allgemeine Bürgerrechte übrig haben.

Wie selbstverständlich wird in jeder ihrer Sitzungen über die Lage in den Palästinensergebieten gesprochen, aber selten verlieren die Mitglieder ein Wort über die Straflager in Nordkorea, die politischen Gefangenen in China oder über die Terrormilizen im Nahen und Mittleren Osten, die aus Teheran finanziert werden.

Vergebliche Versuche, das Regelwerk zu ändern

Wer sich die Beschlüsse des sogenannten Menschenrechtsrates näher anschaut, muss den Eindruck gewinnen, als ob die einzige Demokratie des Nahen Ostens zu den übelsten Staaten der Welt gehören würde – während das menschenverachtende Handeln der Machthaber im Iran, in Syrien oder Venezuela nicht weiter der Rede wert ist.

Tatsächlich hatte die US-Botschafterin Nikki Haley in den vergangenen Monaten mehrere Versuche unternommen, das mangelhafte Regelwerk zu ändern – größtenteils jedoch vergeblich.

Die Frustration über den geradezu zynischen Umgang mit dieser UN-Einrichtung ist daher mehr als verständlich. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus dem Rat auszusteigen, ist dennoch der falsche Weg. Im Interesse der Schwächsten hätte die US-Regierung die Debatten um Menschenrechte nicht allein Staaten wie Iran, Kuba und Venezuela überlassen dürfen. Mit ihrem Alleingang enttäuscht die Administration von Donald Trump viele Menschen, die unter autoritären Systemen und Diktaturen leiden.

Von Stefan Koch