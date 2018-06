Streit um den Brexit: Das zerrissene Königreich

Das Brexit-Referendum hat vor genau zwei Jahren, am 23. Juni 2016, aus Großbritannien ein geteiltes Land gemacht. Inzwischen stehen Gegner und Befürworter des Brexits einander noch unversöhnlicher gegenüber als damals.

Draußen sind sie dagegen. Demonstranten schreien schon seit Stunden vor dem Westminster-Palast “Stop Brexit!“. Sie schwenken EU-Flaggen neben dem altehrwürdigen Union Jack, pfeifen wütend, strecken Plakate in den wolkenlosen Londoner Himmel, auf denen sie ihr Land und ihre Zukunft zurückverlangen.

Im Palast sind sie dafür. Dort, hinter der prächtigen Fassade im altehrwürdigen Unterhaus, lehnt das Parlament an diesem späten Nachmittag einen vom Oberhaus gestellten Änderungsantrag zum Brexit-Gesetz ab. Er hätte den Abgeordneten deutlich mehr Einfluss auf die Gespräche mit der EU verschafft.

Großbritanniens Konservative wollen den Austritt aus der EU durchsetzen – und müssen dabei immer mehr Kraft aufwenden. Ein buntes Bündnis aus Brexit-Gegnern aus allen Teilen der Gesellschaft dagegen will das Projekt noch stoppen – und setzt ebenfalls immer mehr Energie dafür ein.

Das Referendum ist rechtlich nicht bindend

Noch ist die Machtprobe nicht entschieden. Zwar stimmte beim Referendum vom 23. Juni 2016 eine knappe Mehrheit der Briten für den Austritt aus der EU. Doch was aus dem Votum konkret folgen soll, ist seither höchst umstritten.

Es beginnt schon damit, dass das Referendum von Anfang an ausdrücklich als rechtlich nicht bindend ausgestaltet wurde. Über das Ergebnis aber mag sich bis heute niemand hinwegsetzen – auch wenn es mit 52 zu 48 Prozent ziemlich knapp ausfiel. Politisch bindet es seither die gesamte britische Politik. Und wirbelt sie durcheinander.

Für David Cameron, den Premier, der das Referendum ansetzte, bedeutete das knappe Nein eine vernichtende Niederlage. Er hatte auf ein Ja zur EU gehofft, wollte mit der Volksabstimmung eine seit Langem schwärende Debatte endlich mal zu Ende bringen – und nebenbei noch seine eigene Macht festigen. Alles ging schief. Cameron trat zurück – und wird heute verspottet als “der erfolgloseste Premier seit Lord North“. Das war der, in dessen Regierungszeit (1770 bis 1782) London die amerikanischen Kolonien verlor.

Theresa May sah mit Camerons Sturz ihre Stunde gekommen. Zwar hatte sie noch bis zum 23. Juni 2016 auf der Seite der Brexit-Gegner gefochten; sie warnte insbesondere vor den wirtschaftlichen Folgen eines Austritts aus der EU für die Briten. Doch nun wechselte sie flugs die Haltung, versprach, den Willen des Volkes umzusetzen – und sicherte sich auf diese Art den Einzug in den Regierungssitz an der Londoner Downing Street 10.

Doch was genau ist eigentlich der Wille des Volkes in Großbritannien? So leicht ist das gar nicht zu erforschen. Eine YouGov-Umfrage, veröffentlicht in der Zeitung “Independent“, ergab zuletzt nur noch 40 Prozent für die Brexit-Freunde. Für den Verbleib in der EU waren in dieser Umfrage 47 Prozent, ein Rekordwert bei YouGov.

Allerdings zeigt eine andere Umfrage des Instituts Opinium, dass die Mehrheit der Briten eine zweite Volksabstimmung ablehnt – egal, welche Frage gestellt werden würde. Einig sind die Briten nur in einem Punkt: Der Brexit komme schlecht voran, sagen zwei Drittel – nach Angaben diverser Institute. Aber ist der Brexit noch zu stoppen?

“Politisch kann alles passieren“

Aber ja, sagt Trevor Andrews. Der Anti-Brexit-Aktivist ist eigens aus dem nordenglischen Leeds angereist, um in London vor Westminster neongelbe Aufkleber zu verteilen, die zum Kampf aufrufen gegen den “totalen Schwachsinn“ eines EU-Austritts. Der Engländer kämpft auf diversen Bühnen: mit Protestmärschen, an Straßenständen und in den sozialen Medien.

“Politisch kann alles passieren“, sagt Trevor Andrews, als halte er eine Motivationsrede an sich selbst. “Selbst wenn es nur die kleinste Chance gibt: Das Wichtigste ist, die Kampagne weiterzuführen.“ Immerhin: Am heutigen Sonnabend, genau zwei Jahre nach dem Referendum, findet in London der bislang wohl größte Protestmarsch der Brexit-Gegner statt.

Am 23. Juni 2016 war Andrews noch überzeugt, dass er auf der Seite der Gewinner stehen würde. Aber als er am Morgen des 24. Juni 2016 aufwachte, war die Welt eine andere. Plötzlich triumphierten jene, die für Spaltung waren, für Abschottung.

Verhärtete Fronten und Morddrohungen

In den USA nannte der damalige Präsidentschaftskandidat Donald Trump die Entscheidung der Briten lobenswert und empfahl sie anderen EU-Staaten zur Nachahmung. Ein kalter Wind zog nun plötzlich auch durch die kleine Welt von Trevor Andrews: mit einer Ehefrau, die aus Polen stammt, mit drei Kindern, die zum Studium und zum Reisen ausschwirren sollten über den Ärmelkanal.

EU-Ausländer werden seit Juni 2016 in Großbritannien gelegentlich auf der Straße angesprochen, wann sie denn nun zurückgehen in ihre Länder. Die Trennung in “us and them“ (wir und die) ist wieder tiefer geworden. Und eine zweite Trennlinie teilt neuerdings die Briten selbst – in Gegner und Befürworter des Brexits. Jede Nacht flammen in den sozialen Netzwerken neue rhetorische Kämpfe auf.

Zwei Jahre nach dem Referendum hat sich nichts beruhigt. Mit zunehmender Härte wird um den richtigen Kurs gestritten, mitunter gibt es sogar Morddrohungen. “Eine Abgeordnete von uns musste auf einer öffentlichen Veranstaltung von sechs bewaffneten Polizisten undercover beschützt werden“, sagt Anna Soubry, die für eine Gruppe von EU-Befürwortern innerhalb der Konservativen Partei spricht. Bitter fügt sie hinzu: “Das ist aus unserem Land geworden.“

Der private Anti-Brexit-Aktivist Trevor Andrews gehört zu jenen 48 Prozent, die beim EU-Referendum vor zwei Jahren für den Verbleib gestimmt haben. Die Motive der Pro-EU-Strömung sind sehr divers. Junge Leute sind dabei, die weiter ungehindert in der EU studieren, reisen und arbeiten wollen. Unternehmer machen mit, weil sie schädliche Handelsschranken fürchten. Umweltschützer ahnen, dass die von Brüssel gesetzten EU-Standards bald unterboten werden könnten, Wissenschaftler fürchten um den Austausch kluger Köpfe – und um EU-Fördergelder.

Und dann gibt es da noch die Rentnerin Pennie Roberts aus einem kleinen Dorf in der Grafschaft North Derbyshire. Jeden Tag schickt sie eine Postkarte an Downing Street 10, an die Premierministerin. Auf eine Antwort wartet die Rentnerin seit einem Jahr vergebens. “Niemand erklärt mir, warum wir unsere Aussichten, ob wirtschaftlich oder bezüglich unseres Einflusses in der Welt, beschädigen“, sagt sie. Auf dem Kopf trägt die 66-Jährige einen blauen Hut mit gelben Blumen. Ein Anti-Brexit-Hut?

Die rüstige Rentnerin Roberts ist aus Protest nach London gereist. In ihrem Rucksack stecken Schlafsachen für die Nacht. Mit anderen hartgesottenen Demonstranten aus allen Ecken des Königreichs will sie auf dem Gehsteig vor dem Gerichtshof kampieren. Verrückt sei das, hat ihre Familie geschimpft. Doch sie bleibt stur: “Ich will meinen Enkeln später sagen können, dass ich es zumindest versucht habe.“ Sie fürchte sich davor, dass Ausländerfeindlichkeit und Rassismus in Großbritannien weiter zunehmen. Und sie fühle sich angetrieben von ihrer Wut auf all die Brexit-Befürworter, die “mit falschen Versprechungen die Menschen getäuscht haben“.

Verdeckte Finanziers und Manipulationen

Tatsächlich ergeben sich mittlerweile mit Blick auf die Brexit-Kampagne des Jahres 2016 immer neue Fragen. In London kursieren Hinweise auf verdeckte auswärtige Finanziers, manche deuten auf die USA, manche auf Russland, manche auch auf beide. Eine staatliche Untersuchungskommission prüft derzeit die Vorwürfe.

Besonders obskur ist die Rolle von Cambridge Analytica. Die inzwischen aufgelöste PR-Firma gehörte dem US-Milliardär Robert Mercer. Während der Brexit-Kampagne wurde sie vom international aktiven Rechtspopulisten Steve Bannon gesteuert – der wenige Monate später den Trump-Wahlkampf in den USA in die Hand nahm.

Fest steht, dass Cambridge Analytica in der Brexit-Kampagne millionenfach Psycho-Profile aus den Tiefen der Facebook-Datenbanken abgriff, um Adressaten in Großbritannien maßgeschneiderte Botschaften zu senden. Offenbar wurden viele von ihnen ganz schlicht in ihrem Hass auf Ausländer bestärkt.

Wie umfangreich und wie effektiv der verdeckte manipulative Eingriff von Cambridge Analytica auf das Brexit-Referendum war, ist schwer zu klären. Am 4. Juni ließ eine Aussage von Christopher Wylie aufhorchen, einem früheren Angestellten von Cambridge Analytica, der vor einem Ausschuss des Europaparlaments zu Protokoll gab: “Ich glaube nicht, dass es zum Brexit-Votum gekommen wäre ohne den Einsatz der speziellen Techniken von Cambridge Analytica.“

Die damalige “Leave.EU“-Kampagne des Brexit-Aktivisten Nigel Farage scherte sich weder um den Datenschutz noch um Transparenzregeln bei der Finanzierung. Dieser Tage erst berichtete der “Observer“ neue Details über Aaron Banks, den schwerreichen Geschäftsmann, der die “Leave“-Kampagne mit 12 Millionen Pfund unterstützt hat.

Danach soll Banks zwischen 2015 und 2017 immer wieder mit hochrangigen Vertretern der russischen Regierung zusammengetroffen sein. Bei einer seiner Moskaureisen sei es um das Angebot gegangen, sich an einer Goldmine in Sibirien zu beteiligen. “Was muss denn noch alles an den Tag kommen“, schimpfte dieser Tage eine junge Anti-Brexit-Aktivistin auf Twitter, “damit dieses verflixte Referendum vom 23. Juni 2016 endlich für nichtig erklärt wird?“

Der Brexit, ein Treppenwitz

Die Briten suchen dringend einen Weg, der das Land aus der EU führt, ihm aber die Nachteile eines Austritts erspart. Doch diesen Weg gibt es nicht.

Neulich war in Brüssel wieder einer dieser Tage, an denen mancher sich an einen Spruch aus den alten Asterix-Heften erinnert sah: Die spinnen, die Briten.

Londoner Unterhändler hatten mit dem Brexit-Verhandlungs­team der EU-Kommission zusammengesessen und mal wieder einige Forderungen gestellt. Diesmal wünschte sich London, weiterhin vertreten zu sein in einem Gremium, das europaweit den Datenschutz regelt.

Stumm blickten die EU-Leute, unter ihnen der Franzose Michel Barnier und die Deutsche Sabine Weyand, einander an. Dann erhob der Franzose das Wort: “Großbritannien will die EU verlassen. Und deshalb muss Großbritannien bitte endlich aufhören, uns Vorschläge zu machen, wie wir künftig in Brüssel operieren.“

Ab dem 29. März 2019 haben die Briten in Brüssel nicht mehr mitzureden

Szenen wie diese gab es etliche in den vergangenen zwei Jahren. Immer wieder loteten Londoner Diplomaten in Brüssel aus, ob Großbritannien nicht auch nach einem Austritt aus der EU irgendwie beteiligt bleiben könne an den Entscheidungsprozessen der EU. Die höfliche Antwort der Brüsseler lautete: “Ganz ehrlich: nein.“

In einem mühsamen Prozess haben Barnier und Weyand den Briten mittlerweile deutlich gemacht, dass London nicht die EU verlassen und sie sich zugleich zunutze machen kann. Immer wieder griffen der Franzose und die Deutsche zu einer britischen Phrase: “You can’t have the cake and eat it“ – was so viel heißt wie: Wenn der Kuchen gegessen ist, ist er nun mal weg.

Für das Stimmrecht der Briten in der EU heißt das: Mit dem Austritt am 29. März 2019 haben sie in Brüssel nicht mehr mitzureden. Schon in der dann beginnenden Übergangsphase bis Dezember 2020, die Premierministerin Theresa May inzwischen ausgehandelt hat und in der die Briten noch Teil des EU-Binnenmarkts sind, können sie über dessen Regeln nicht mehr mitbestimmen.

Das Vereinigte Königreich hatte in seiner Geschichte nie so wenig Macht

Erst nach und nach begreifen die Briten, was das heißt: Das Vereinigte Königreich hatte in seiner stolzen Geschichte nie so wenig Macht wie künftig nach dem Brexit.

“Regain control“ war eine der Losungen der Brexit-Kampagne, man wollte “die Kontrolle zurückgewinnen“. Jetzt aber wollen die Briten aus Sorge um ihre Wirtschaft vorsichtshalber erst mal weiter im EU-Binnenmarkt bleiben. Und so liegt, ein Treppenwitz, die einzige ab Frühjahr 2019 greifende Neuerung darin, dass die Briten für sie geltende Binnenmarktregeln nicht mehr beeinflussen können. Mehr Demokratie wagen geht anders.

Dabei hatte May anfangs so stolz geklungen. Ein wieder weltweit agierendes Britannien gehe an den Start, hatte sie verkündet. Außenminister Boris Johnson versprach gar ungeahnte neue Wohlstandsschübe. “Going global“ sei das Motto, der Brexit führe Land und Leute in eine funkelnde neue Zeit.

Schon die bloße Aussicht auf den EU-Austritt drückt das Wachstum

Inzwischen sieht niemand in London mehr irgendeinen ökonomischen Vorteil durch den Brexit. Im Gegenteil. Schon die bloße Aussicht auf den EU-Austritt drückt derzeit das Wachstum in Großbritannien auf den niedrigsten Wert aller Industriestaaten. Firmen warnen vor dem “Aussterben“ ganzer Branchen, Banken suchen neue Standorte, Wissenschaftler wandern zu Tausenden ab.

Anfangs machten in London Fantasien die Runde, man könne auf die Schnelle einen amerikanisch-britischen Binnenmarkt entstehen lassen. Doch als die Amerikaner prompt um grünes Licht für ihre in der EU unzulässigen Chlorhühner baten, verzogen auch konservative Briten das Gesicht. Inzwischen hat Donald Trump mit seinen Abschottungszöllen, die auch britische Stahlfirmen treffen, die Theorie von der “speziellen Beziehung“ zu den USA endgültig zertrümmert.

Going global? Handelsverträge auszuhandeln dauert schon mal fünf oder zehn Jahre, da hat London sich inzwischen schlau gemacht. Deshalb kann sich der Ersatz der EU-Regelungen durch neue, eigene Verträge mit der dreistelligen Zahl der Nationen dieser Erde unangenehm lange hinziehen. Schon wird die Anstellung neuer Beamter in den britischen Staatsdienst geplant, London braucht dringend Leute mit Kompetenz in Handelsfragen.

Im Unterhaus wächst die Gruppe von Unzufriedenen

Mancher Brite ertappt sich unterdessen bei einem zweiten Blick auf Brüssel: Hat schon gewisse Vorteile, so ein gemeinsam organisierter Markt. Könnte man nicht irgendein Mittelding organisieren zwischen Austritt und Nichtaustritt aus der EU?

Genau das lehnt Brüssel ab. Hinter verschlossenen Türen räumte Außenminister Johnson Anfang Juni ein, es könne irgendwann einen “Kollaps“ der Brexit-Verhandlungen geben. In einer Tonaufnahme des internen Treffens mit Parteifreunden steigert sich Johnson in einen Tagtraum hinein: “Stellen Sie sich vor, Donald Trump würde den Brexit machen. Er würde verdammt hart reingehen … Es würde alle möglichen Zusammenbrüche geben, alles mögliche Chaos, jeder würde denken, er sei verrückt geworden. Aber man würde tatsächlich etwas erreichen.“

Einige konservative Politiker nahmen Johnsons Überlegungen eher als Warnung denn als Inspiration. Im Unterhaus wächst die Gruppe von Unzufriedenen, die eine Umkehr vom Brexit in Erwägung ziehen. Nur wenige melden sich schon offen zu Wort. Viele wiegen noch, ganz nach britischer Art, auf den hinteren Bänken des Parlaments bedächtig die Köpfe.

Anti-EU-Pub: Schluss mit Becks und Bordeaux

Die britische Pubkette Wetherspoon ist ein Phänomen: Mit mehr als 900 Pubs gehört das Unternehmen zu den größten Gastronomiebetrieben des Vereinigten Königreichs. Unter Kneipengängern ist Wetherspoon vor allem ein Synonym für Dumpingpreise. Die Kette wirbt vor jedem ihrer Lokale auf großen Plakaten damit, dass sie die Preise der unmittelbaren Mitbewerber unterbiete. Entsprechend lebhaft ist die Stimmung in diesen Pubs – hier geht es in erster Linie darum, schnell und günstig betrunken zu werden.

Seit dem Brexit-Votum 2016 ist Wetherspoon für eine weitere nicht unumstrittene Eigenschaft bekannt: Das Unternehmen steht an der Spitze der Brexit-Kampagne. Auf Bierdeckeln, in seiner Kundenzeitschrift und auch in Fernsehtalkshows propagiert Inhaber Tim Martin den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union.

In der vergangenen Woche legte er noch einmal nach: Vom 9. Juli an will Martin Champagner, Prosecco sowie sämtliche europäischen Biere aus seinem Sortiment streichen und durch britische, amerikanische und australische Alternativen ersetzen. Schluss mit Erdinger, Becks und französischem Rotwein, mit denen Wetherspoon bislang immer gern in seinen Pubs warb. Am Ende soll nichts mehr aus der EU über seine Tresen gehen.

Der neue Höhepunkt populistischer Aktionen der EU-Gegner

“Die Zollunion der EU ist ein protektionistisches System“, begründete Martin seine Entscheidung. “Sie erhebt Zölle für die 93 Prozent der Welt, die nicht in der EU sind, und hält die Preise für britische Verbraucher hoch.“ Der Wetherspoon-Chef hatte bereits vor Jahren vehement gegen die Einführung des Euro in Großbritannien gekämpft. Seine Getränkeentscheidung indes ist der neue Höhepunkt populistischer Aktionen einer zunehmend zerfasernden Anti-EU-Bewegung.

Vor allem das bekannteste Gesicht der Pro-Brexit-Kampagne, der frühere Vorsitzende der nationalistischen UK Indepence Party (UKIP), Nigel Farage, macht in jüngster Zeit durch widersprüchliche Aussagen zum EU-Referendum von sich reden. In einem Radiobeitrag für den Sender LBC erklärte er kürzlich, er habe nie behauptet, dass der Brexit ein “großer Erfolg“ werde.

Bereits im Januar forderte er ein weiteres Referendum. “Das würde die ganze Diskussion beenden“, sagte er im Fernsehsender Channel 5. Schon kurz nach dem Referendum hatte Farage im ITV-Frühstücksfernsehen eines der Kernversprechen der Pro-Brexit-Kampagne relativiert: Ob, wie angekündigt, 350 Millionen Pfund pro Woche statt an die EU künftig an das nationale Gesundheitssystem NHS gingen, könne er nicht garantieren.

UKIP will ein Brexit-Museum

Aus Sicht vieler Europabefürworter hat sich Farage kürzlich in einem weiteren Interview vollends entlarvt: Im Gespräch mit dem früheren Vorsitzenden der Liberaldemokraten, Nick Clegg, räumte er ein, dass zwei seiner Kinder neben dem britischen auch einen deutschen Pass besitzen. Farage ist seit 1999 mit einer Deutschen verheiratet.

Führende Mitglieder der Brexit-Kampagne planen unterdessen, ihren einzigen politischen Erfolg für die Nachwelt zu zementieren. Gawain Towler, langjähriger UKIP-Sprecher, will gemeinsam mit Parteifreunden ein Brexit-Museum eröffnen. Als Standort erwägt er die Brexit-Hochburg Lincoln in Mittelengland.

Vielleicht hält er darin auch die Erinnerung an UKIP selbst aufrecht: Bei den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr verlor die Partei ihren einzigen Sitz im britischen Unterhaus.

Michael Pohl

Von Kathrin Pribyl und Matthias Koch