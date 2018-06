Große Anti-Terror-Übung in Hannover beeinträchtigt Bahnverkehr

Am Abend hat am hannoverschen Hauptbahnhof eine große Anti-Terror-Übung begonnen – 400 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr proben den Ernstfall. Im Bahnverkehr gibt es bundesweit Beeinträchtigungen bis zum frühen Morgen.

Rund um den hannoverschen Hauptbahnhof hat am Abend eine der größten Polizeiübungen in der Geschichte der Landeshauptstadt begonnen. Rund 400 Einsatzkräfte der Bundes- und der Landespolizei, der Feuerwehr und der Rettungskräfte sind zusammengekommen, um an einem Anti-Terror-Training unter möglichst realistischen Bedingungen teilzunehmen.

Wegen der Übung sind Teile der Bahnhofshalle für die Öffentlichkeit gesperrt. Der sogenannte Posttunnel ist zum Teil gesperrt, die Bahnen der Linien 10 und 17 fahren auf der Tunnelstrecke, zahlreiche Regional- und S-Bahnen wurden auf andere Gleise verlegt.

300 Darsteller mimen die Opfer eines Terror-Angriffs

Um die Übung möglichst echt gestaltet zu können, nutzen die Einsatzkräfte Platzpatronen und Knallkörper. Rund um den Bahnhof sind mehrere laute Explosionen zu vernehmen. Etwa 300 Darsteller, allesamt junge Polizeischülerinnen und Polizeischüler, mimen – professionell geschminkt – die Opfer eines angenommenen Terror-Angriffs. „Es geht darum die Abläufe und das Zusammenspiel zwischen dem regulären Streifendienst, den Spezialkräften, der Landespolizei, der Feuerwehr und den Rettungskräften zu üben“, sagt Bundespolizeisprecher Martin Ackert.

Ähnliche Anti-Terror-Trainings hatte die Behörde bereits an den Bahnhöfen in Berlin, Lübeck und München vorgenommen. Die Übung in Hannover ist gegen 22 Uhr gestartet und soll gegen 5 Uhr am Mittwochmorgen beendet sein. In dieser Zeit ist ein Bürgertelefon unter der Nummer (0511) 3 03 65 22 22 geschaltet.

Von RND/HAZ/Tobias Morchner