Groko einig: Rentenpaket soll Mittwoch stehen

Gute Nachrichten aus der Koalitionsrunde: Die GroKo hat sich offenbar geeinigt. Das neue Rentenpaket soll laut Koalitionskreisen bereits am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Vor allem in der Mütterrente gibt es Änderungen.

Das Rentenpaket der Großen Koalition soll an diesem Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen werden. Das wurde dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in Kreisen von Union und SPD vor einer Sitzung der Koalitionsspitzen bestätigt. Änderungen sind den Angaben zufolge bei der Mütterrente geplant. Bisher war pro Kind ein Rentenpunkt zusätzlich für Frauen und Männer mit mindestens drei vor 1992 geborenen Kindern vorgesehen. Nun soll es nach den Angaben aus Koalitionskreisen einen halben Rentenpunkt zusätzlich für alle vor 1992 geborenen Kinder geben. „Wir sind zu diesem Kompromiss bereit”, hieß es aus CSU-Kreisen. Dafür solle aber in der Gesetzesbegründung das Ziel festgehalten werden, dass perspektivisch ein voller Rentenpunkt erreicht werden soll.

Von RND