Stiller Protestzug gegen Trump

Die zentrale Trauerfeier am Sonnabend in Washington entwickelte sich zu einem stillen Protest gegen Donald Trump. Amerika, so der frühere Präsident Barack Obama, sei nicht an seinen Grenzen zu messen, sondern an seinen ideellen Werten.

John McCain hatte seine Trauerfeier bis ins Detail geplant. Der Senator hatte persönlich die Redner angefragt, die zu seiner Beerdigung sprechen sollten. Auch hatte der streitbare Politiker im Vorfeld wissen lassen, dass der amtierende Präsident ausdrücklich nicht erwünscht ist.

McCain konnte aber nicht vorhersehen, wie seine Landsleute auf seinen Abgang reagieren: Mehrere tausend Washingtonians säumten die Straßen, als sich der Trauerzug den Weg durch die Innenstadt bahnte. Ausgerechnet die Hauptstädter, die bei den jüngsten Präsidentschaftswahlen zur mehr als 90 Prozent für die Demokratische Partei gestimmt hatten, zollten dem stramm-konservativen Politiker ihren Respekt.

Ein Gegenpol zur amtierenden Regierung

Alte, Junge, Kriegsveteranen und unzählige Familien mit Kindern schwenken Fahnen und applaudierten dem Verstorbenen. Ebenso wie in seinem Heimatbundesstaat Arizona bewegt der Tod des langjähriger Politikers viele Menschen – zumal er oftmals als ein Gegenpol zur amtierenden Regierung wahrgenommen wurde.

Vor einer geradezu spektakulären Abrechnung mit dem Chef des Weißen Hauses sprechen mehrere Beobachter. „Niemals hat es eine solche Veranstaltung gegen einen amtierenden Präsidenten gegeben“, sagt Edward Luce von der renommierten Financial Times. Sämtliche Redner hätten sich geradezu vernichtend über den gegenwärtigen Präsidenten geäußert – auch wenn der Name Donald Trump nicht erwähnt wurde.

Als Zeichen des schlechten Stils, der gegenwärtig im Weißen Haus üblich ist, wurde vielmehr gewertet, dass Trump während des Gottesdienstes in der Nationalen Kathedrale auf seinen Golfplatz in Virgina fuhr.

„Amerika war immer großartig“

Zeitgleich sprach McCains Tochter Meghan zu den fast 3000 Trauergästen in der Kirche. In Anspielung auf Trumps Slogan „Make America Great Again“ (Führe Amerika zu alter Größe), sagte die 33-Jährige: „Das Amerika von John McCain muss nicht zu alter Größe geführt werde, es war immer großartig.“

Und dann kam der Satz, dem die Trauergäste spontan applaudierten: „Wir betrauern hier auch einen Verlust an amerikanischer Größe – wahre Größe, nicht die billige Rhetorik von Männern, die niemals auch nur annähernd so viele Opfer gebracht haben wie er.“

Weitere Seitenhiebe gegen Trump

Zum Höhepunkt dieser Anti-Trump-Großveranstaltung traten schließlich George W. Bush und Barack Obama auf, die in bewegenden Ansprachen an ihre Landsleute appellierten. So sagte Bush:

McCain sei vor allem ein Mann mit Haltung gewesen. „Er hat die Würde jedes einzelnen Lebens respektiert – eine Würde, die nicht an Grenzen haltmacht und die nicht vor Diktatoren weicht.“

Ganz offenkundige Seitenhiebe auf Trump kamen auch von Obama: „Unser öffentliches Leben kann kleinkariert erscheinen, bösartig, schäbig, voller Beleidigungen und Selbstgefälligkeit. Das ist eine Politik, die Mut und Stärke nur vorgibt, in Wahrheit aber auf Angst beruht.“

McCain habe sich gegen das Verbiegen der Wahrheit zu politischen Zwecken zur Wehr gesetzt. Auch habe er sich stets für eine freie und unabhängige Medienlandschaft eingesetzt, so Obama.

Wie nicht anders zu erwarten war, bemühte sich Trump in diesen Momenten um eine Gegenöffentlichkeit und setzte eine Unzahl von Kurznachrichten per Twitter ab.

