Lindner will doppelte Staatsbürgerschaft beenden – ab Enkelgeneration

In Deutschland geborene Kinder von Einwanderern können in der Regel zwei Staatsbürgerschaften haben. FDP-Chef Christian Lindner will die Regeln ändern.

FDP-Chef Christian Lindner will nur den ersten beiden Generationen von Einwanderern nach Deutschland die doppelte Staatsbürgerschaft zugestehen. „Für die Einbürgerung in der ersten Generation muss die doppelte Staatsangehörigkeit möglich sein, weil wir sonst hoch qualifizierte Talente auf der Welt nicht auf Dauer bei uns beheimatet haben können“, sagte er.

„Aber in der Generation der Enkel muss das enden. Dann muss man sich entscheiden, auch für die Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft, ja oder nein“, erläuterte der Partei- und Fraktionsvorsitzende der FDP. „Ich bin dafür, dass wir eine Diskussion führen über ein anderes Staatsangehörigkeitsrecht. Das gehört auch in eine Integrationsdebatte hinein.“

Verzicht auf doppelte Staatsbürgerschaft ist Integrationshemmnis

Lindner wies darauf hin, dass gegenwärtig ein Einwanderer bei der Einbürgerung seine alte Staatsangehörigkeit häufig abgeben muss. „Es gibt aber familiäre Bindungen in der ersten Generation oder auch rechtliche Fragen etwa im Zusammenhang mit Eigentum und Erbschaften in der alten Heimat. Hier auf eine doppelte Staatsangehörigkeit zu verzichten, ist ein Integrationshemmnis.“

Ziel sollte ein neues Staatsangehörigkeitsrecht sein. „Dazu gehört: mehr doppelte Staatsangehörigkeiten, mehr Doppelpässe in der ersten Generation und auch noch bei den Kindern zu tolerieren. Spätestens bei den Enkeln muss aber die Frage gestellt werden: Wohin wollt Ihr Euch orientieren?“

In Deutschland hatten nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes 2017 mindestens 1,795 Millionen Menschen neben dem deutschen noch einen anderen Pass. Die tatsächliche Zahl der Menschen mit Doppelpass ist nach Einschätzung des Statistischen Bundesamtes wohl noch höher, weil nicht jeder Befragte die zusätzliche ausländische Staatsbürgerschaft angegeben haben dürfte. Die meisten Deutschen mit Doppelpass (1,366 Millionen) waren zugleich Bürger eines anderen EU-Staates.

Kinder können beide Pässe dauerhaft behalten

Für Bürger anderer EU-Staaten wie auch für Schweizer ist der Doppelpass in Deutschland kein Problem. Bei vielen anderen Ländern sind doppelte Staatsbürgerschaften nur im Ausnahmefall möglich, etwa wenn den Betroffenen andernfalls erhebliche wirtschaftliche Nachteile entstehen würden.

Bis 2014 galt das so genannte Optionsmodell, wonach hierzulande geborene Kinder von Ausländern sich zwischen ihrem 18. und 23. Lebensjahr für eine Staatsbürgerschaft entscheiden mussten. Seither können Kinder ausländischer Eltern, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, neben der ausländischen Staatsangehörigkeit der Eltern auch die deutsche und damit beide Pässe dauerhaft behalten.

Dazu muss sich ein Elternteil seit mindestens acht Jahren rechtmäßig in Deutschland aufgehalten haben und ein Daueraufenthaltsrecht besitzen. Dadurch könnten auch Enkel, Urenkel und weitere Abkömmlinge von Einwanderern die doppelte Staatsangehörigkeit behalten.

Als hier aufgewachsen gilt, wer bis zum 21. Lebensjahr mindestens acht Jahre in Deutschland gelebt hat oder hier mindestens sechs Jahre Schule absolviert oder eine Berufsausbildung abgeschlossen hat.

Von den 112.211 Menschen, die sich in Deutschland im vergangenen Jahr einbürgern ließen, behielten 61,4 Prozent den ausländischen Pass.

