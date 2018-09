„Hans-Georg Maaßen ist kein Opfer“

Steile Thesen gehören zum Kolumnisten-Dasein dazu. Wer im Fall Maaßen jedoch von einer „Treibjagd“ oder „Hetzjagd“ auf den Geheimdienstchef spricht, stilisiert ihn zum Opfer. Dabei muss Maaßen sich der Kritik für seine Taten stellen. Ein Kommentar von Andreas Niesmann.

Ist Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen noch der richtige Mann in seinem Amt? Weite Teile von Politik, Medien und Öffentlichkeit sagen nein. Natürlich kann man auch anderer Meinung sein. Wie einige Kolumnisten heute. Der eine schreibt gegen eine vermeintliche „Treibjagd“ an, der sich der Verfassungsschutzpräsident ausgesetzt sehe. Der andere greift sogar zu dem Begriff, der die ganze Debatte ausgelöst hat: „Hetzjagd“.

Nun sollen Kolumnisten pointiert und unterhaltsam schreiben. Doch wenn nun die Vorzeichen verkehrt werden und Maaßen zu einem Opfer einer öffentlichen Verfolgung stilisiert wird, dann wird das Ganze absurd. Es gibt, um in der Diktion des Geheimdienstchefs zu bleiben, „gute Gründe“ dafür, sein Amtsverständnis und seine Eignung für die ihm übertragene Aufgabe in Zweifel zu ziehen.

„Leistet Verschwörungstheorien Vorzug“

Da sind zuallererst die missverständlichen Sätze in der „Bild“-Zeitung. Maaßen macht seinen Job lange genug, um zu wissen, was seine Zitate auslösen würden. Man muss davon ausgehen, dass er die Aufregung mindestens in Kauf genommen, sie vermutlich sogar erzeugen wollte.

Wenn der oberste Verfassungsschützer öffentlich an der an der Authentizität eines Videos zweifelt, dann stellt er die Echtheit der Bilder und die Umstände in Frage, unter denen sie entstanden sind – aber nicht den Text aus der Videobeschreibung. Wenn der promovierte Jurist öffentlich von „Mord“ spricht, obwohl gegen die Verdächtigen von Chemnitz wegen „Totschlags“ ermittelt wird, dann lässt er jene sprachliche Präzision vermissen, die er von Medien und Regierungsvertretern einfordert. Und wenn er „gezielte Falschinformationen“ vermutete, die angeblich die „Öffentlichkeit ablenken“ sollten, leistet er jenen Verschwörungstheorien Vorzug, auf die sich Rechtsextreme, Reichsbürger und Neonazis gerne berufen. Mithin also genau jene Menschen, vor denen Maaßen unsere demokratisch verfasste Gesellschaft beschützen sollte.

„Es wachsen Zweifel an Maaßens Verständnis von Recht“

Richtig ist: Es war Maaßen, der gezielte Falschinformationen verbreitet hat. Und der sich dann tagelang Zeit gelassen hat, zu erklären, dass es alles ganz anders gemeint habe. Hätte nur ein sprachliches Missverständnis vorgelegen, wie der Verfassungsschutzpräsident nun behaupt, hätte er das mit einer schnöden Pressemitteilung aus der Welt schaffen können. Hat er aber nicht. Wollte er nicht.

Als wenn das nicht genug wäre, wachsen beinahe täglich die Zweifel an Maaßens Verständnis von Recht und Gewaltenteilung. Es deutet vieles darauf hin, dass er den Bundestag belogen hat, als er im Dezember 2016 auf Frage der Grünen erklärt hatte, im Umfeld des Breitscheidplatz-Attentäters Anis Amri habe es keine V-Leute seiner Behörde gegeben.

Die von Maaßen im Rahmen eines Rechtsstreits über die Herausgabe von Verfassungsschutzakten über den Nazi-Kriegsverbrecher Alois Brunner geäußerte Drohung, bei einem missliebigen Urteil für eine Änderung des Bundesarchivgesetzes zu sorgen, sagt viel über das Staatsverständnis und Selbstverständnis dieses Mannes aus. Und dann sind da noch die Gesprächskontakte zur AfD – und die mögliche Weitergabe vertraulicher Informationen.

„Nur weil eine These widerspricht, ist sie noch lange nicht klug“

Jede einzelne diese Affären könnte der Verfassungsschutzpräsident vermutlich überstehen. In der Gesamtheit aber ergibt sich das Bild eines Mannes, dessen Eignung für das Spitzenamt in Frage steht. Der das Vertrauen vieler Bürger und weiter Teile der Politik verloren hat. Und der deshalb untragbar geworden ist.

Wenn einige Kolumnisten nun behaupten, Maaßens einziges Vergehen sei die Kritik an der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin gewesen, so irren sie sich. Und wenn die SPD als eine „hungrige Meute“ bezeichnet wird, der es um „Kopf-ab-Politik“ gehe, dann geht es dem Autor erkennbar um Provokation – und nicht um Aufklärung.

Zugegeben: Steile Thesen gehören zum Kolumnisten-Dasein dazu. Sie wecken Interesse, verschaffen Aufmerksamkeit. Zugleich gilt: Nur weil eine These dem vermeintlichen Mainstream widerspricht, ist sie noch lange nicht klug. Und erst recht nicht wahr.

Von Andreas Niesmann/RND