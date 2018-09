Berichte: Israel beschießt Flughafen von Damaskus mit Raketen

Syrischen Staatsmedien zufolge haben Luftangriffe auf den Flughafen von Damaskus begonnen. Hinter dem Angriff soll Israel stecken.

Israel hat syrischen Staatsmedien zufolge einen Raketenangriff auf den internationalen Flughafen von Damaskus begonnen. Die Luftabwehr habe am Samstagabend einige der Raketen abgeschossen, habe ein nicht namentlich genannter Militärbediensteter gesagt. In Damaskus waren Explosionen zu hören.

Rami Abdurrahman, Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien, sagte, der Raketenangriff habe auf ein Waffendepot in der Nähe des Flughafens gezielt, wo kürzlich neue Waffen für Iraner oder die libanesische Hisbollah eingetroffen seien.

Israel hat Militärschläge in Syrien selten bestätigt, aber mitgeteilt, dass es militärisch aktiv werden werde, um Waffenlieferungen an die Feinde des jüdischen Staats zu verhindern. Israel ist beunruhigt, weil der Iran und die radikal-islamische Hisbollah ihre Operationen zur Unterstützung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad in dem seit sieben Jahren andauernden Bürgerkrieg ausgeweitet haben.

