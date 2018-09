Russland: Militärflugzeug über Syrien abgeschossen

Die syrische Luftabwehr hat offenbar ein russisches Militärflugzeug auf dem Rückweg von einem Luftangriff in Syrien abgeschossen. Russland gibt Israel die Schuld an dem Zwischenfall und kündigt Konsequenzen an.

Inmitten nächtlicher Luftangriffe auf Syrien ist ein russisches Militärflugzeug mit 15 Soldaten über dem Mittelmeer verschwunden. Nach russischen Angaben wurde der Flieger von der syrischen Flugabwehr abgeschossen. Die Schuld sieht Russland klar bei Israel – und kündigt Konsequenzen an.

Igor Konaschenkow, Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, teilte mit, die Il-20 sei auf dem Rückflug zu ihrem Stützpunkt nahe der Stadt Latakia von der syrischen Flugabwehr getroffen worden, 35 Kilometer vor der Küste.

Zu der Zeit hätten vier israelische Kampfjets Ziele in der gleichnamigen Provinz angegriffen. Auch das verschwundene Flugzeug habe sich auf dem Rückflug zur russischen Militärbasis Hamaimim an der Küste bei der Provinzhauptstadt Latakia befunden. „Die israelischen Piloten benutzten das russische Flugzeug als ein Schild und drängten es in die Schusslinie der syrischen Abwehr“, sagte der Generalmajor. Russland behalte sich Schritte gegen Israel vor.

USA und Israel schweigen zum Abschuss

Die israelischen Streitkräfte schwiegen zunächst zu den russischen Vorwürfen: Sie reagierten nicht auf „ausländische Berichte“. Eigentlich sollte ein versehentlicher Abschuss durch die Luftabwehr vermieden werden, dafür gibt es seit Jahren eine spezielle Hotline zwischen Russland und Israel. Erst kürzlich hatten israelische Militärs die Effektivität dieser Einrichtung hervorgehoben.

Der US-Sender CNN berichtete unter Berufung auf Regierungsquellen, die syrische Luftabwehr habe beim Abfangen israelischer Raketen versehentlich die russische Maschine abgeschossen. Die USA äußerten sich nicht, wer in der Region Luftangriffe geflogen habe, es seien aber nicht die USA gewesen.

Bei dem Raketenangriff auf ein Waffenlager in der syrischen Küstenprovinz Latakia kamen Aktivsten zufolge mindestens zwei Soldaten ums Leben, zehn weitere wurden verletzt, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. Sie ging davon aus, dass Israel für den Angriff verantwortlich ist. Aktivisten in der Gegend berichteten, die Raketen seien aus Richtung des Mittelmeers gekommen.

Von RND/dpa/lf