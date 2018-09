Kinderschutzbund fordert Grundsicherung in Höhe von 619 Euro

Kinder haben zu wenig Rechte, findet die Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes. Im Interview schlägt Cordula Lasner-Tietze eine Diskussion darüber vor, inwiefern Kinder im Wahlrecht berücksichtigt werden können. Zudem fordert sie separate Rechte für sie im Grundgesetz.

Das Motto des diesjährigen Weltkindertages lautet „Kinder brauchen Freiräume“. Die Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes, Cordula Lasner-Tietze, fordert im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) eine stärkere Beteiligung von Jugendlichen bei politischen Entscheidungen und eine Kindergrundsicherung in Höhe von 619 Euro pro Kind – unabhängig vom Einkommen der Eltern.

Im Grundgesetz tauchen Kinder immer nur im Zusammenhang mit Familien und Eltern auf, nicht jedoch für sich allein. Reicht Ihnen das?

Der Kinderschutzbund hat seit 1994 die UN-Kinderrechtskonvention in der Satzung festgeschrieben und hat sie grundsätzlich zu seiner Aufgabe gemacht. Seither kämpfen wir dafür, die Kinderrechte in das Grundgesetz fest zu verankern. Die Bundesregierung hat diese Forderung aufgegriffen und plant eine entsprechende Grundgesetzänderung. Die Zeit ist reif.

Was versprechen Sie sich davon?

2019 wird die UN-Kinderrechtskonvention 30 Jahre alt, und es ist an der Zeit, auch in der Verfassung die Kinderrechte fest zu verankern. Damit kann Deutschland zeigen, dass die Belange von Kindern und Jugendlichen auch im politischen Kontext, im sozialen Umfeld, in der Familie und in der Schule stärker gehört, wahrgenommen und auch umgesetzt werden.

Worum geht es Ihnen konkret?

Kindern muss das Grundgesetz eigenständige Rechte zubilligen – nicht mehr nur im Kontext elterlicher Erziehung. Die Rechte von Kindern auf Schutz, Förderung, auf Beteiligung und der Vorrang des Kindeswohls müssen endlich berücksichtigt werden.

Wäre mit der Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz alles gut?

Nein, wir brauchen auch gute Regelungen unterhalb des Grundgesetzes. Die Bedürfnisse von Kindern müssen stärker berücksichtigt werden, etwa in familiengerichtlichen Verfahren oder bei städteplanerischen Überlegungen.

Immer mehr Kommunen schaffen Jugendräte, die häufig aber nur beratende Funktion haben.

Wenn ein Spielplatz geplant wird, ist es wichtig, ein Jugendparlament oder einen Jugendrat einzubinden. Aber das ist noch nicht genug Beteiligung. Auch bei der Gestaltung von Schulwegen müssen sie mitreden können. Und überhaupt sollte man mal erfragen, bei welchen Themen junge Menschen Gehör finden wollen, wo sie eingebunden werden wollen. Zudem brauchen Jugendparlamente ein eigenes Budget – das würde ihre Autonomie und ihren Stellenwert steigern.

Müssen Kinder und Jugendliche also auch bei Wahlen mehr Mitsprache haben?

Wir schlagen eine Beteiligung von Kindern im Wahlrecht vor. Dass das eine Diskussion in Deutschland voraussetzt, ist natürlich klar. Wir wollen uns da zunächst nicht festlegen, ob es ein Familienwahlrecht oder eine Absenkung des Wahlalters gibt. Eines aber steht fest: Kinder und Jugendliche sind sehr wohl politisch interessiert.

Tut die Bundesregierung genug gegen Kinderarmut?

Alle Kinder brauchen gute Bildungschancen. Wenn Kinder von Klassenfahrten ausgeschlossen sind, weil die Familien die finanziellen Möglichkeiten nicht haben, ist das mehr als zu kritisieren. Im Bildungs- und Teilhabepaket gibt es die Möglichkeit, das zu beantragen. Was bedeutet das aber für die Familien? Sie müssen sich outen, Kinder werden konkret angesprochen in der Klasse. Für Kinder ist das mit Scham besetzt, wenn eine Lehrerin ein Kind in Anwesenheit von allen auf die finanzielle Lage in der Familie anspricht. Wir brauchen eine Kindergrundsicherung in Höhe von 619 Euro pro Kind – unabhängig vom Einkommen der Eltern.

Von RND/Gunnar Müller