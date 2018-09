Fall Maaßen bringt SPD und CDU in Erklärungsnot

SPD-Chefin Andrea Nahles und CDU-Generalin Annegret Kramp-Karrenbauer rechtfertigen sich vor ihrer jeweiligen Basis: Der Bruch der Großen Koalition habe „konkret im Raum“ gestanden.

„Hallo, hier ist Andrea.“ Es kommt nicht oft vor, dass sich die Chefin der Sozialdemokraten über den Whatsapp-Kanal ihrer Partei persönlich bei den Abonnenten meldet. Nachdem sie allerdings lange geschwiegen hatte zur Beförderung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ins Bundesinnenministerium, wo er den Posten eines SPD-Staatssekretärs übernehmen soll, ist es Nahles am Donnerstag ein Bedürfnis, ihre Sicht der Dinge vorzutragen. Sie sucht die Öffentlichkeit – auf allen Kanälen.

Auf Nahles sind viele Genossen ziemlich sauer

Sie könne den Unmut und die Wut „total verstehen“, schreibt Nahles der SPD-Basis. Auch sie finde die Entscheidung, Maaßen in die Regierung zu holen, „falsch und nicht nachvollziehbar“. Aber: „Ich bin nicht bereit, wegen einer Personalentscheidung von Herrn Seehofer unsere Regierung in den Abgrund zu stürzen.“ Wortgleich ist Nahles Rechtfertigungsschrift auf Facebook nachzulesen – gefolgt von einer Flut enttäuschter und zorniger Erwiderungen. Auf Nahles sind jetzt viele Genossen ziemlich sauer.

Eine von ihnen ist Natascha Kohnen, SPD-Spitzenkandidatin in Bayern. Kohnen fordert von den SPD-Ministern im Kabinett, die Beförderung Maaßens zu stoppen. Der listige SPD-Terminkalender sah für Donnerstag ein Treffen dieser beiden Frauen im Münchner Landtag vor.

Das Unvermeidbare hinausschieben

Vor den Kameras und Mikrofonen sind Nahles und Kohnen betont freundlich zueinander. Bei der Pressekonferenz demonstrieren sie Einigkeit. Lange reden sie über Wohnen, Bildung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf – und schieben das Unvermeidbare doch nur hinaus. Die Reporter fragen nach Maaßen. „Ich habe Andrea Nahles als Parteivorsitzende einen Brief geschrieben mit meiner klaren Haltung“, sagt Kohnen. Nahles nickt. „Für mich handelt dieser Mann außer Rand und Band“, sagt Kohnen. Nahles sagt: „Diese Position wird sehr in der Partei geteilt.“ Sie lächelt, was jetzt selten vorkommen dürfte.

Aber auch in der CDU gibt es Kritik am Ausgang der Causa Maaßen. In der Parteizentrale gehen erboste Schreiben ein. So viele, dass CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sich genötigt sah, in einer Mail an Parteimitglieder die Versetzung Maaßens zu erklären. Die SPD habe auf dessen Entlassung gepocht, Seehofer habe ihn halten wollen – „damit stand die Gefahr eines Auseinanderbrechens der Regierung konkret im Raum“, schreibt Kramp-Karrenbauer in ungewohnt dramatischem Ton.

„Die Menschen empfinden es als Affentheater“

Die Zuspitzung des Koalitionsstreits irritiert auch viele CDU-Politiker. „Keine einzelne handelnde Person ist so wichtig, als dass davon der Fortbestand der Bundesregierung abhängen darf“, sagt der Europaabgeordnete Daniel Caspary. „Die Menschen empfinden es als Affentheater, was die Politik in Berlin aktuell aufführt“, meint Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben. „Das ist alles nur schwer nachvollziehbar“, erklärt die Kieler Bildungsministerin Karin Prien.

Besonders groß ist das Unbehagen unter den CDU-Bundestagsabgeordneten. Am 25. September stellt sich Fraktionschef Volker Kauder zur Wiederwahl, ein Merkel-Vertrauter. Seinem Herausforderer Ralph Brinkhaus wurden in der vergangenen Woche noch schlechte Chancen zugerechnet – „das kann sich inzwischen geändert haben“, sagt einer.

