Höcke tritt bei AfD-Demo in Rostock auf – Fünf Gegendemos angekündigt

Für die Stadt Rostock wird eine der größten politischen Kundgebungen der vergangenen Jahre: Am Sonnabend demonstriert die Alternative für Deutschland (AfD) unter dem Motto „Islamisierung stoppen“. Hauptredner: Björn Höcke. Gewerkschaften, Parteien, Kirche und Antifa-Gruppen rufen zu Gegendemos auf. Wir berichten live aus Rostock.

Das Wichtigste in Kürze:

Es ist bereits die vierte AfD-Demo in diesem Jahr in der Hansestadt. Gleich mehrere Bündnisse haben bereits zu Gegenprotesten aufgerufen – und auch zu Straßenblockaden, Wasserwerfer der Polizei Hamburg unterstützen am Sonnabend die Rostocker Beamten, Linke proben im Vorfeld Sitzblockaden, Björn Höcke, Fraktionschef der AfD im Thüringer Landtag, soll um 17 Uhr sprechen.

+++ Wir sind vor Ort. Die Demonstrationen in Rostock im Liveticker:

Von OZ/RND