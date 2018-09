Politiker antworten: Was braucht unsere Gesellschaft jetzt?

Es war eine turbulente Woche in der Berliner Politik: In der GoKo kriselte es, dann gab es doch Konsens in der Causa Maaßen. Schließlich erschütterte die Fraktionsvorsitzenden-Wahl die Union. Die Zeichen stehen auf Aufbruch – politisch und gesellschaftlich. Wie geht es weiter? Antworten vom RND-Flurfest.

Ausschreitungen bei rechtsextremen Protesten in Chemnitz, die Causa Maaßen und der Wechsel an der Spitze der Unionsfraktion im Bundestag zeigen eines: Deutschland ist politisiert wie lange nicht mehr. Zeitgleich verstärkt sich der Eindruck einer auseinander driftenden Gesellschaft.

Die Frage die sich dabei zunehmend stellt: Welche Impulse braucht es aus der Politik, um den Zusammenhalt der Gesellschaft wieder zu stärken? Auch beim RND-Flurfest am 27. September haben Vertreter aus Politik und Medien diese Frage diskutiert – bei einem Glas Wein und ein paar Häppchen in entspannter Atmosphäre.

Deutlich machen, dass Gesellschaft der Politik am Herzen liegt

Der ehemalige SPD-Chef Martin Schulz skizzierte eine genaue Vorstellung davon, wie es gelingen kann, die Politik wieder näher an den Bürgern zu gestalten. „Ich glaube, dass wir uns bemühen müssen, den Menschen zu zeigen, dass wir ganz ernsthaft an der Lösung ihrer alltäglichen Probleme arbeiten“, sagte Schulz. Die Wahrnehmung in der Gesellschaft derzeit sei, dass die Politik sich nur um sich selbst drehe. „Das ist verheerend“, ergänzte er.

Ähnlich äußerte sich auch CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer: „Wir müssen deutlich machen, dass wir uns nicht nur mit Personalien beschäftigen, sondern auch mit den Fragen, die den Menschen am Herzen liegen.“ Die Grünen-Abgeordnete Renate Künast setzte einen ähnlichen Fokus und wünschte sich mehr Reflektiertheit unter Politikern. Diese sollten anfangen zu überlegen, wie ihre Politik bei den Menschen ankommt. „Das ist meiner Meinung nach einer der herausragenden Punkte“, sagte sie.

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) erinnerte an den Koalitionsvertrag und dessen Wortschöpfung: Es brauche „neue Dynamik für Deutschland, gesellschaftlichen Zusammenhalt und einen Aufbruch für Europa.“ Auch FDP-Chef Christian Lindner äußerte konkrete Vorschläge für mehr Stabilität in der politischen Landschaft: „Ich empfehle zwei Dinge: Erstens sollte man nicht auf jeden Tabubruch der AfD reagieren, weil sonst die Mitte der Gesellschaft verstummt. Und zweitens: Probleme müssen gelöst werden.“

Das RND-Flurfest des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) fand zum vierten Mal in Berlin statt. Mehr als 200 Gäste als Politik, Medien und Wirtschaft feierten gemeinsam im Hauptstadtbüro im Haus der Bundespressekonferenz.

