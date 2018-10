Zahl der Flüchtlinge in Hartz IV zuletzt nur noch leicht gestiegen

Bereits im Sommer hatte der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, von Erfolgen bei der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt berichtet. Neue Zahlen zeigen nun, dass die Zahl der Geflüchteten in Hartz IV nicht mehr so stark steigen wie zuletzt.

Die Zahl der erwerbsfähigen Flüchtlinge in Hartz IV ist zuletzt nur noch leicht gestiegen. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegen. Demnach gab es Ende Mai 619 214 erwerbsfähige Flüchtlinge, die Hartz-IV-Leistungen bekamen. Im April waren es noch 616 729 gewesen, im Januar 605 748. Auffällig in der Statistik ist, dass die Zuwächse jeweils gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich zurückgegangen sind – von 94,3 Prozent im Juni 2017 auf 12,4 Prozent im Mai 2018. Das deutet darauf hin, dass das Gros derer, die 2015/16 als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen waren, entweder in Fördermaßnahmen und Sprachkursen sind oder mittlerweile eine Beschäftigung aufgenommen haben.

Vereinzelte Jobcenter melden bereits rückläufige Zahlen mit Blick auf den Hartz-IV-Bezug von Flüchtlingen. Ein Beispiel dafür ist Potsdam-Mittelmark. Dort sank die Zahl der erwerbsfähigen Flüchtlinge in Hartz IV seit Jahresbeginn von 562 auf 530 im Mai. Hintergrund könnte hier allerdings auch Abwanderung in andere Regionen sein.

Unterdessen fassen immer mehr Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt Fuß. Laut Bundesagentur für Arbeit waren im Juli des laufenden Jahres 254.000 von ihnen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das entspricht einem Plus von 54 Prozent gegenüber Juli 2017. Nach Angaben der Bundesagentur geht diese Veränderung zu vier Fünfteln auf Syrer, Afghanen, Iraker und Eritreer zurück.

Von Rasmus Buchsteiner/RND