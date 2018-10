Vier weitere mutmaßliche Rechtsterroristen in U-Haft

Die Bundesanwaltschaft Karlsruhe hat für vier weitere mutmaßliche Rechtsterroristen Untersuchungshaft angeordnet. Damit wurden gegen alle acht verdächtigen Männer aus dem Raum Chemnitz Haftbefehle erlassen.

Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof hat gegen vier weitere mutmaßliche Rechtsterroristen Untersuchungshaft angeordnet. Damit seien gegen insgesamt acht Männer aus dem Raum Chemnitz Haftbefehle in Kraft, teilte der Generalbundesanwalt am Dienstag in Karlsruhe mit. Alle stünden im Verdacht, die rechtsterroristische Vereinigung „Revolution Chemnitz“ gegründet zu haben, erklärte die Bundesanwaltschaft weiter.

Sieben der Verdächtigen seien am Montag in Sachsen und Bayern festgenommen worden. Der 31-jährige Christian K., der als Schlüsselfigur der Gruppierung gilt, wurde bereits am 14. September wegen besonders schweren Landfriedensbruchs festgenommen und sitzt seither ebenfalls in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft sollen sich die Männer „spätestens am 11. September 2018“ zur „Revolution Chemnitz“ zusammengeschlossen haben. Den Angaben zufolge planten sie für den 3. Oktober einen Anschlag auf Ausländer und politisch Andersdenkende. Dafür sollen sie sich bereits um halbautomatische Waffen bemüht haben.

Am 14. September waren fünf der Verdächtigen an einem Angriff auf mehrere Ausländer beteiligt. Bei dieser von den Ermittlungsbehörden als „Probelauf“ bezeichneten gewalttätigen Aktion sollen die Männer mit Glasflaschen, Quarzhandschuhen und einem Elektroimpulsgerät auf der Schlossinsel in Chemnitz mehrere Menschen verletzt haben.

Von RND/dpa