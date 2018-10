Hochgiftige Substanz: Briefe mit Rizin ans Pentagon geschickt

In der Poststelle des US-Verteidigungsministeriums sind mehrere Briefe mit verdächtigem Inhalt entdeckt worden. Dabei soll es sich um das hochgiftige Rizin handeln.

Auf dem Gelände des US-Verteidigungsministeriums sind nach Angaben eines Sprechers mindestens zwei Umschläge gefunden worden, die möglicherweise den Giftstoff Rizin enthalten. Die Bundespolizei FBI habe die Ermittlungen aufgenommen, sagte Pentagon-Sprecher Chris Sherwood am Dienstag.

Die Sendungen seien am Montag in einer Anlieferungsstelle entdeckt worden, die sich allerdings nicht im Hauptgebäude mit den Büros des Verteidigungsministers befinde. Die Briefe seien laut „CNN“ an den Verteidigungsminister James Mattis und den Admiral John Richardson adressiert gewesen. Rizin ist hochgiftig und kann unter bestimmten Umständen tödlich wirken.

Ein weiterer Pentagon-Sprecher sagte, sämtliche Post, die am Montag in der Anlieferungsstelle eingegangen sei, sei unter Quarantäne gestellt worden. Es bestehe keine Gefahr für die Beschäftigten, sagte Rob Manning. In der Anlieferungsstelle wird die eingehende Post einer Kontrolle unterzogen.

Tunesier in Deutschland plante Rizin-Anschlag

Gleichzeitig war Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag in Washington mit John Bolton, dem Nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Trump, zusammengekommen, um über den Kampf gegen Epidemien und Terrorismus mit biologischen Waffen zu beraten.

Im Juni war in Köln ein Tunesier festgenommen worden, der nach den Erkenntnissen der Ermittler einen Anschlag mit dem Giftstoff Rizin geplant hatte. Der zum Zeitpunkt seiner Verhaftung 29-Jährige hatte Kontakte zur Terrororganisation Islamischer Staat (IS) und soll von ihr auch zu einem Anschlag animiert worden sein.

