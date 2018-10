Polizei verbietet Großdemonstration im Hambacher Wald

Wegen Sicherheitsbedenken hat die Polizei Aachen die für Samstag geplante Großdemonstration im Hambacher Wald untersagt. Rund 20.000 Teilnehmer hatten sich angekündigt.

Die für Samstag angesetzte Demonstration im Hambacher Wald wird nicht wie geplant stattfinden. Das teilte die Polizei Aachen am Donnerstagabend mit.

Weil aus Sicht der verantwortlichen Behörden „erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit“ bestünden, wurde die Großkundgebung „Wald retten! Kohle stoppen!“ nicht genehmigt, hieß es in einer Pressemitteilung.

Keiner der Grundstückseigentümer habe sich bereit erklärt, eine geeignete Fläche für die Versammlung zu stellen. Daher habe sich der Ort laut Polizeiangaben in den vergangenen Tagen immer wieder geändert. Dies habe dazu geführt, dass die Behörden nicht rechtzeitig ein Sicherheitskonzept für die geplante Demonstration ausarbeiten konnten.

Polizeipräsident bedauert Entscheidung

Angesichts der hohen Teilnehmerzahl gebe es „zudem große Bedenken hinsichtlich einer gefahrlosen An- und Abreise an den umliegenden Bahnhöfen zu möglichen Veranstaltungsorten“. Schließlich habe es keine andere Wahl gegeben, als die Demonstration zu verbieten, sagte der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinsprach und bedauerte die Entscheidung.

Für die Demonstration am Samstag hatten sich rund 20.000 Teilnehmer angekündigt. Die Organisatoren haben noch die Möglichkeit vor dem Verwaltungsgericht gegen das Verbot vorzugehen. Nachdem die Polizei das Gelände am vergangenen Montag vollständig geräumt hatte, will der Energiekonzern RWE nun mit der Rodung von rund hundert Hektar Wald beginnen.

