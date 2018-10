Barley pocht auf rasche Entschädigungen bei Verspätungen und Flugausfällen

Verbraucherschutzministerin Katarina Barley hat auf dem Luftverkehrsgipfel schnellere Entschädigungen von Fluggesellschaften gefordert. Passagiere dürften ihren Erstattungen nicht wochenlang hinterher rennen, so die SPD-Politikerin.

Entschädigungen von Reisenden bei Verspätungen und Flugausfällen. „Die Airlines müssen ihren Kunden kompetente Anlaufstellen für die Entgegennahme von Beschwerden und Abwicklung von Entschädigungsansprüchen bieten“, sagte Barley dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Verbraucher haben ein Recht darauf, ihre Ansprüche ohne Verlust von Zeit und Geld zu erhalten. Schließlich muss dazu auch der Online-Zugang zu Informationen zu Entschädigungen, Beschwerden und Schlichtung für die Reisenden übersichtlicher werden.“

Barley äußerte sich vor dem Luftverkehrsgipfel in Hamburg an diesem Freitag, zu dem unter anderem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) eingeladen hat. „Leittragende von Verspätungen und Annullierungen sind immer die Fluggäste“, so die SPD-Politikerin. „Ich setze mich deshalb für verlässliche Flugpläne und transparente und einfache Entschädigungswege ein. Bei beiden zentralen Punkten ist noch sehr viel zu tun.“

„Informationspolitik vieler Airlines ist nicht akzeptabel“

Die Ministerin sagte, Fluggesellschaften dürften nicht mehr zu Lasten der Verbraucher an Personal und Ersatzmaschinen sparen, sondern müssten hinreichend Reserven vorhalten, um Engpässe auszugleichen. „Wer einen Flug anbietet, muss ihn auch durchführen“, sagte Barley. Wenn es zu einem Ausfall oder einer erheblichen Verspätung komme, dürften nicht die Fluggäste tage- und wochenlang ihren Entschädigungen hinterher rennen müssen: „Es ist die Aufgabe der Fluggesellschaften, hier von sich aus Entschädigung zu leisten.“

Informationen über Verspätungen oder Annullierungen müssten schnell zu den betroffenen Fluggästen kommen. „Die jetzige Informationspolitik vieler Airlines ist nicht akzeptabel. Rechtzeitige Information ist das Mindeste an Kundenorientierung“, sagte Barley.

Von Rasmus Buchsteiner