Regierungssprecher Seibert „erschüttert“ über Tat in Straßburg

Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert zeigt sich „erschüttert“ über den Angriff mit zwei Toten in Straßburg. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker drückte sein Mitgefühl aus.

Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert hat sich „erschüttert“ über den Angriff mit zwei Toten auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg gezeigt. „Welches Motiv auch immer hinter den Schüssen steckt: Wir trauern um die Getöteten und sind mit unseren Gedanken und Wünschen bei den Verletzten. Hoffentlich gerät niemand mehr in Gefahr“, schrieb Seibert bei Twitter.

Auch EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker drückte sein Mitgefühl aus. „Meine Gedanken sind bei den Opfern der Schießerei in Straßburg, die ich mit großer Entschiedenheit verurteile“, schrieb Juncker am Dienstagabend bei Twitter. Straßburg sei eine symbolische Stadt für den Frieden und die europäische Demokratie. „Werte, die wir immer verteidigen werden.“ Die EU-Kommission stehe an der Seite Frankreichs.

CSU-Europapolitiker Manfred Weber schrieb bei Twitter. „Meine Gedanken sind bei den Opfern der heutigen Attacke in Straßburg, die einfach nur einen schönen Abend in dieser wundervollen Stadt haben wollten“, schrieb der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament am Dienstagabend auf Twitter. An alle Menschen in Straßburg richtete er: „Bleibt sicher.“

Von RND