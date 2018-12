Neue Proteste der „Gelbwesten“: Tausende Polizisten im Einsatz

Die Zugeständnisse von Präsident Emmanuel Macron zeigen nur geringe Wirkung: In Paris protestieren die „Gelbwesten“ erneut gegen die französische Steuerpolitik. Bereits am Vormittag wurden 21 Menschen festgenommen.

Erneut sind in Paris Hunderte Anhänger der „Gelbwesten“-Bewegung auf die Straße gegangen. Auf der Champs-Élysées kam es zu Spannungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten, wobei auch Tränengas eingesetzt wurde. Die Demonstrationen wurden von massiven Sicherheitsmaßnahmen begleitet.

Rund 8000 Beamte waren am Samstag mit 14 Panzerfahrzeugen und Reiterbrigaden im Einsatz. Bereits am Vormittag wurden 21 Personen festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Landesweit waren 69.000 Sicherheitskräfte im Dienst

Vergangenen Samstag hatten Randalierer Schaufenster eingeschlagen, Läden geplündert und brennende Barrikaden aufgestellt. Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei wurden wie auch schon in den Wochen zuvor Dutzende Menschen verletzt. Präsident Emmanuel Macron rief seine Gegner am Freitag dazu auf, diesmal friedlich zu demonstrieren.

Die Demonstranten in Warnwesten hatten zunächst gegen eine geplante Kraftstoffsteuererhöhung protestiert. Als Macron in diesem Punkt einlenkte, wurden auch andere Forderungen laut, darunter weitere Steuererleichterungen, ein höherer Mindestlohn und Macrons Rücktritt. Der Präsident machte nach den Krawallen vom Wochenende am Montag neue Versprechungen, es wurden aber dennoch weitere Proteste angekündigt.

Von RND/dpa