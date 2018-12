Jean-Claude Juncker zerwuselt zur Begrüßung Haare einer Frau

Jean-Claude Juncker ist bekannt dafür, sich bei öffentlichen Auftritten nicht immer bitterernst zu geben. Nun hat er erneut mit einer Szene für Aufsehen gesorgt: Beim EU-Gipfel wuselte er die Haare einer Frau durcheinander.

Bizarrer Moment beim EU-Gipfel in Brüssel: Als EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker beim EU-Gipfel in Brüssel, der am Donnerstag und Freitag stattfand, eintraf, begrüßte er die Protokoll-Chefin Pernilla Sjölin nicht etwa, in dem er ihr ganz normal die Hand gab. Juncker zerwuselte vielmehr völlig beherzt die langen Haare Sjölins. Ein Video, dass die britische „Sun“ bei Youtube einstellte, zeigt die Szene.

Sjölin schien ein wenig irritiert zu sein, wie ihr Blick verriet, aber sie konnte sich ein Schmunzeln nicht ganz verkneifen.

Dass Jean-Claude Juncker nicht immer bitterernst bei öffentlichen Auftritten ist, hatte er erst Anfang Oktober wieder bewiesen. Damals hatte er mit einer kurzen Tanzeinlage am Rednerpuls für Gelächter gesorgt.

