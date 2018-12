Polizei-Skandal in Hessen: Sechster Beamte suspendiert

Das rechtsextreme Netzwerk der Frankfurter Polizei war breiter verwurzelt als bisher bekannt. Mittlerweile ist ein sechster Beamte vom Dienst suspendiert worden.

In der Affäre um ein mutmaßliches rechtsextremes Netzwerk in der Frankfurter Polizei ist ein sechster Beamter suspendiert worden. Der vergangene Woche aus dem Dienst entfernte Mann habe zu der Chat-Gruppe gehört, die über einen Messenger-Dienst rechtsextreme Inhalte ausgetauscht haben soll, berichtete Innenminister Peter Beuth CDU) am Mittwoch im Landtag auf einer Sondersitzung des Innenausschusses.

Beuth betonte, dass es nach seinen Erkenntnissen kein rechtes Netzwerk in der hessischen Polizei gebe. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft seien noch im Gange. Man habe die Vorgänge seit Bekanntwerden mit Nachdruck verfolgt.

Die Landtags-Opposition aus SPD, FDP und Linken sprach dagegen einhellig von einem „Skandal“. Der Innenminister habe das Parlament nicht informiert. Außerdem habe das Landeskriminalamt (LKA) erst vor wenigen Tagen die Ermittlungen übernommen.

