Neunter Toter während „Gelbwesten“-Protesten

Die Zahl der getöteten Menschen während der Proteste von sogenannten „Gelbwesten“ ist auf neun gestiegen. Ein Demonstrant in der südwestlichen Stadt Agen sei am Donnerstag getötet worden, sagte Innenminister Christophe Castaner im französischen Fernsehen.

Der Demonstrant sei von einem Lastwagen angefahren worden, twitterte der Abgeordnete Olivier Damaisin. Es handele sich um einen lokalen Anführer der Bewegung. Die anderen acht Opfer starben überwiegend bei Verkehrsunfällen in Verbindung mit Straßensperren.

Trotz polizeilicher Bemühungen, sie daran zu hindern, protestieren noch immer Tausende „Gelbwesten“ auf den Straßen. Castaner rief über die Feiertage zur Ruhe auf: „Das muss aufhören. Neun Tote!“

Von RND/AP