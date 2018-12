Aufruf zum Polizistenmord: Mutmaßlicher Terrorhelfer in Hamburg verhaftet

Die Polizei in Hamburg hat einen jungen Mann verhaftet, der im Internet für den IS geworben haben soll. In Sozialen Medien verbreitete der Verdächtige offenbar konkrete Aufforderungen.

Weil er im Internet zum Mord an Polizisten aufgerufen und Werbung für die Terrorgruppe „Islamischer Staat“ gemacht hat, hat das Hamburger Landeskriminalamt einen 18 Jahre alten Deutschen verhaftet. Der Mann stehe unter dem Verdacht der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, teilte die Polizei mit.

Intensive Ermittlungen des Staatsschutzes und der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg haben demnach auf die Spur des Verdächtigen geführt. In seiner Wohnung im Stadtteil Bramfeld hätten die Fahnder Beweismittel sichergestellt, die sie nun auswerteten.

Von pach/RND