Verdächtige nach Explosion vor AfD-Büro wieder frei

Noch in der Nacht nach der schweren Explosion vor einem AfD-Büro in Döbeln haben Ermittler drei Männer festgenommen – jetzt sind die Verdächtigen wieder auf freiem Fuß.

Nach einer Explosion vor dem AfD-Büro im sächsischen Döbeln sind die drei Tatverdächtigen wieder frei. Wie ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) mitteilte, sind die Männer im Alter von 29, 32 und 50 Jahren entlassen worden.

Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hatte am Freitag keinen Haftantrag gestellt. Es hätten keine ausreichenden Haftgründe bestanden. Die Männer gelten weiter als tatverdächtig, hieß es am Freitag. Die Beschuldigten waren in der Nacht zu Freitag im Bereich Döbeln gefasst.

Tür und Fenster beschädigt

Nur wenige Stunden zuvor gegen 19.20 Uhr hatte sich vor dem AfD-Büro eine Explosion ereignet. Eine Tür und eine Fensterscheibe wurden stark beschädigt, wie das LKA mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Eine schwere Explosion hat sich am Donnerstagabend vor dem AfD-Büro in der Döbelner Bahnhofstraße ereignet.

Im Büro seien Werbematerialien in Brand geraten. Das Feuer konnte gelöscht werden. Auch ein Nachbarhaus und zwei vor dem Gebäude geparkte Transporter wurden beschädigt.

Politik und Anwohner schockiert

Mehrere Politiker hatten sich am Freitag zu dem mutmaßlichen Anschlag geäußert, darunter Sachsens stellvertretender Ministerpräsident Martin Dulig (SPD). Gewalt gehöre nicht zu den Mitteln der Demokratie, teilte er via Twitter mit. Innenminister Roland Wöller (CDU) sagte, der Staat werde mit „aller Härte und rechtsstaatlichen Mitteln“ gegen Taten wie diese vorgehen.

Auch die Anwohner in Döbeln zeigten sich am Freitag schockiert. Wohnungen nahe des Büros seien beschädigt, Scheiben durch die Druckwelle zerstört worden.

Von RND/dpa/jhz