Französisches Kampfflugzeug vom Radar verschwunden

Eine Mirage 2000D ist im französischen Luftraum in der Nähe der Schweizer Grenze vom Radar verschwunden. Die Suche nach dem Flugzeug könnte sich wegen des Schnees und geringer Sicht in der Grenzregion schwierig gestalten.

Ein französisches Kampfflugzeug ist Nahe der Grenze zur Schweiz vom Radar verschwunden. Das meldet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Aussagen der Präfektur des Verwaltungsbezirks Doubs.

Die Mirage 2000D sei am Mittwoch mit zwei Besatzungsmitgliedern vom Militärflughafen Nancy-Ochey rund hundert Kilometer südwestlich von Saarbrücken gestartet. Die Behörden lösten dem Bericht zufolge Alarm wegen eines möglichen Absturzes aus.

Das Flugzeug wurde der Nachrichtenagentur zufolge zuletzt über einer Gebirgszone nahe Genf gesichtet. Zu den beiden Insassen gebe es keinen Kontakt, hieß es demnach von der Präfektur. Die Mirage soll keine Waffen an Bord gehabt haben.

Medienberichten zufolge wurden Trümmerteile in Ostfrankreich gefunden. Die Trümmer seien am Mittwoch in der Umgebung der Gemeinde Mignovillard im Jura-Gebirge, rund zehn Kilometer entfernt von der Schweizer Grenze, gefunden worden, meldeten die Nachrichtenagentur AFP und die Zeitung „L’Est Républicain“ übereinstimmend.

Die französische Luftwaffe wollte die Berichte zunächst nicht bestätigen und verwies auf eine Pressemitteilung, die am Abend veröffentlicht werden sollte.

Lesen Sie auch: So eng schoss der Russen-Jet am US-Flieger vorbei

Die Suche nach dem Flugzeug könnte sich wegen Schnees und geringer Sicht in der Grenzregion schwierig gestalten.

Von RND/ngo/dpa