Keine Augenzeugen für Angriff auf Magnitz

Entgegen erster Darstellungen der AfD haben Bauarbeiter den Angriff auf Bremens AfD-Chef Frank Magnitz nicht direkt gesehen, sondern kamen erst später hinzu. Inzwischen prüft die Sonderkommission, ob ein angebliches Bekennerschreiben echt ist.

Vier Tage nach dem Angriff auf Bremens AfD-Chef Frank Magnitz prüft die mit dem Fall betraute Sonderkommission „Goetheplatz“ ein angebliches Bekennerschreiben auf Echtheit. Es wurde demnach von einer Gruppe namens „Antifaschistischer Frühling“ im Internet veröffentlicht und mittlerweile wieder gelöscht. „Diese Gruppe ist uns bislang nicht bekannt“, sagt Staatsanwalt Frank Passade dem RND.

„Magnitz … darf in Bremen und anderswo keinen Fuß mehr fassen und gehört wie jeder andere Nazi mundtot gemacht“, soll unter anderem in dem Schreiben gestanden sein, das am Mittwochabend kurzzeitig auf der linksradikalen Internetplattform „Indymedia“ zu finden war. Auf der von niemandem kontrollierten Seite waren in der Vergangenheit auch mehrmals gefälschte Bekennerschreiben veröffentlicht worden.

Politisches Motiv weiterhin nur eine Möglichkeit

Behördensprecher Passade sagte, ein politisches Motiv für den Angriff sei weiterhin lediglich „eine Möglichkeit“.

Magnitz war am Montagabend von drei vermummten Tätern nach dem Besuch eines Neujahrsempfanges in Bremen angegriffen und schwer verletzt worden. Er hat das Krankenhaus mittlerweile auf eigenen Wunsch wieder verlassen.

Bauarbeiter standen mit dem Rücken zu Magnitz

Zwei Bauarbeiter wurden durch Schreie auf den verletzten Magnitz aufmerksam und riefen den Krankenwagen. Von ihnen soll laut dem AfD-Abgeordneten auch der Hinweis stammen, dass ein „Kantholz oder so ähnlich im Spiel war“.

Gegenüber den Ermittlern gaben die Bauarbeiter jedoch an, kein Kantholz oder einen anderen Schlaggegenstand gesehen zu haben. Sie hätten die Tat selbst nicht beobachtet, da sie zunächst mit dem Rücken zu Magnitz und den Angreifern standen. Was sie mit dem AfD-Mann besprochen haben, konnten die Männer nicht genau angeben.

Von RND/lf/jps