Mike Mohring hat offenbar Krebs – Stellungnahme bei Facebook

Mike Mohring von der CDU in Thüringen ist offenbar an Krebs erkrankt. Bei Facebook deutet der Politiker eine schlimmere Erkrankung an. Mohring ist Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl in Thüringen im Oktober.

Thüringens CDU-Vorsitzender Mike Mohring hat am Sonntag ein mehrminütiges Statement auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht, in dem er über eine schwere Erkrankung spricht, die ihn offenbar bereits länger beschäftigt. Zwar kommt in dem Beitrag nicht die genaue Diagnose heraus, doch deutet aufgrund des Inhalts vieles auf Krebs hin. Gegenüber der „Bild“ hat Mohring diese Diagnose inzwischen bestätigt.

Mohring ist Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl in Thüringen im Oktober.

In dem selbst gedrehten Video bei Facebook sagt Mohring unter anderem: „Weil einige von Euch ja wissen, dass ich im Oktober eine OP hatte, die auch gut verlaufen ist. Aber die Ärzte hier haben dabei nicht nur Gutartiges gefunden.“ Seitdem befinde er sich in Behandlung. Die Heilungschancen stünden bei 95 Prozent, sagt Mohring. Weitere Chemotherapien sind aber wohl notwendig.

Von RND