Frau des US-Vizepräsidenten arbeitet an Schule, die Homosexuelle ablehnt

Die Second Lady der USA wird wieder als Lehrerin arbeiten und löst damit entrüstete Reaktionen aus. Denn die Schule vertritt erzkonservative Positionen.

Sie ist die Frau des US-Vizepräsidenten: Karen Pence. Nun tritt sie einen neuen Job an – an der Immanuel Christian School in Virginia. Zweimal pro Woche unterrichtet sie dort künftig Kunst. Was in den USA für Aufregung sorgt, ist dabei die Ausrichtung der Schule. Denn willkommen ist dort nicht jeder.

Wie die „Hufftington Post“ berichtet, gibt es eine Art Vertrag, den Eltern unterschreiben müssen, wenn ihre Kinder die Schule besuchen. Darin steht laut dem Bericht in etwa, dass die Schule das Recht habe, Schüler abzuweisen, die etwa homosexuelle oder bisexuelle Aktivitäten betreiben, unterstützen oder befürworten. Zudem dürften sie nicht die „einzigartigen Rollen von Mann und Frau“ durch ihre Aktivitäten verletzen.

Strenge Regeln auch für Lehrer

Auch für die Lehrer gibt es strenge Regeln. Sie dürfen etwa keinen vorehelichen Sex haben oder Transgender sein.

Eine Sprecherin von Pence kann die Aufregung um den Posten nicht verstehen. Karen Pence habe bereits zuvor zwölf Jahre an dieser Schule unterrichtet – als ihr Mann im US-Kongress gesessen habe. „Es ist absurd, dass ihre Entscheidung, Kinder an einer christlichen Schule in Kunst zu unterrichten, und die religiösen Überzeugungen der Schule, nun attackiert werden“, zitiert die „Huffington Post“ die Sprecherin.

Von RND/das