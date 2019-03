Grünen-Chefin Baerbock kritisiert Druck aus Union auf Flüchtlingsräte

CDU-Politiker fordern, Helfern von Asylsuchenden die Zuschüsse zu entziehen, wenn sie Abschiebungen verhindern helfen. Die Vorsitzende der Grünen weist diesen Vorstoß zurück. Dies sei ein Angriff auf die Zivilgesellschaft.

Die Vorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, hat die jüngsten Forderungen von Unions-Politikern zurück gewiesen, Flüchtlingsräten die staatliche Unterstützung zu entziehen, sobald diese gegen Abschiebungen vorgehen.

„Wir erleben gerade in Europa einen massiven Angriff auf die Zivilgesellschaft und auf Nicht-Regierungsorganisationen“, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Dass jetzt vonseiten der Union, nachdem sie zuerst Umweltorganisationen mit Blick auf die Gemeinnützigkeit angegangen sind, Flüchtlingsräten das Geld entzogen werden soll, wenn sie das tun, was dieser Partei nicht passt, entspricht dies nicht meinem Grundsatz von einer starken Zivilgesellschaft in einer starken Demokratie.“

CDU-Innenpolitiker hatten zuvor dafür plädiert, Flüchtlingsräten die Staatsmittel zu entziehen, wenn diese Abschiebungen behindern. „Wenn es belastbare Belege gibt, dass eine Initiative Abschiebungen be- oder verhindert, muss die staatliche Unterstützung gestrichen werden“, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg, der „Welt“.

Von Markus Decker/RND