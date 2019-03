Anti-Terror-Einsatz in Düsseldorf: SEK nimmt mehrere Verdächtige fest

Im Zuge von Anti-Terror-Ermittlungen haben Sondereinsatzkommandos in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg mehrere Objekte gestürmt und Verdächtige festgenommen. Weitere Details will die Staatsanwaltschaft am Samstag bekannt geben.

Bei Einsätzen in Düsseldorf, Essen und Baden-Württemberg am Freitag hat die Polizei mehrere Verdächtige festgenommen. Im Fokus der Ermittlungen stehe eine achtköpfige Gruppe, die verdächtigt wird, eine staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben.

Wie die „Rheinische Post“ berichtet, soll es sich dabei um einen konkreten Anschlag in Düsseldorf gehandelt haben. Auch in Essen und Baden-Württemberg suchten Sondereinsatzkommandos der Polizei demnach nach Sprengstofflagerungen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Düsseldorf will im Laufe des Samstags weitere Informationen zu den Ermittlungen bekannt geben.

